El grifo y la fuente

Esta mañana abrí el grifo del lavabo para asearme. En principio, el fluido brotaba limpio y abundante, pero, a los pocos segundos, la válvula tosía y expectoraba flemas marrones. Entonces dejé de lavarme. Cogí la toalla, me sequé las manos, la cara y fui a desayunar al bar donde siempre.

Leía la prosa de la prensa cuando, presta, se me pasó por la testa que de una tubería puede rezume agua limpia o sucia o caliente o fría. Reflexioné en que cualquiera de los cuatro casos, aunque la llave tartamudeé, seguirá siendo la misma. Sin embargo, el líquido puede cambiar por diferentes motivos. Entonces pensé que mis labios son como una espita.

Se me ocurrió que tengo la oportunidad de elegir el zumo que quiero que mane por ella: palabras cálidas, amargas, oscuras, enérgicas, limpias… Medité en la posibilidad de aquietar el huracán de mi océano mental antes de abrir mis fauces. Recapacité en que si quiero puedo hacerlo, que las condiciones climatológicas adversas no tienen por qué condicionarme. Valoré la posibilidad de aplicar en cada momento la energía, el tono necesario a mi verbo cuando yo lo estime oportuno. Sopesé en todas las posibles causas por las que una mano extraña intentara producir un torbellino en mi entendimiento. Y me dije que, a partir de ahora, yo sería responsable de la intención de las palabras que brotan por mi boca.