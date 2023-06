La deriva educativa

Una vez más, los datos sobre la educación en España no son positivos. Los resultados del último estudio de la Asociación Internacional para la Evolución del Rendimiento Educativo sobre la comprensión lectora en los primeros cursos del sistema educativo colocan a España por debajo de la media de la Unión Europea. España es uno de los países que más ha retrocedido en cuanto a capacidad de los estudiantes de entender lo que se lee y en saber explicarlo. Además, se ha agudizado la brecha entre los alumnos de alto y bajo nivel socioeconómico.



Para añadir más problemas, el ministerio de Educación, a la hora de ofrecer los datos, ha decidido no presentarlos por Comunidades Autónomas para que no tengan una incidencia en las pasadas y las proximas elecciones, restando así a los ciudadanos la información y la capacidad de evaluar qué gobiernos en España gestionan mejor la educación.