Las ventajas de la Ley de la Segunda Oportunidad, de la mano de Préstamos con Deudas

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo jurídico que se activa para que personas declaradas en insolvencia económica puedan comenzar de nuevo y alcanzar su libertad financiera. Para Préstamos con Deudas, este procedimiento es una buena oportunidad para iniciar de cero y evitar el colapso financiero de las personas, incluso cuando se encuentren en situaciones insostenibles de las que vean pocas o ninguna salida.

La Ley de Segunda Oportunidad también permite fortalecer el historial de préstamos para pagar deudas y, de esta manera, obtener las herramientas para comenzar una nueva etapa en la gestión de finanzas. Es por esto que Préstamos con Deudas expone en este artículo en qué consiste y cuáles son los beneficios de esta ley.

Ley con sentido social Este procedimiento jurídico fue diseñado para salvaguardar la economía ciudadana y para estimular la unificación de reclamaciones de cantidad en un único proceso polivalente. Todo esto sin afectar el derecho de los acreedores al reintegro del dinero prestado, pero sin que se aumente el riesgo de desamparo para los deudores. Antes de acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario que los deudores agoten todas las instancias de negociación y que demuestren ante las autoridades judiciales que no se encuentran en las capacidades de solventar sus deudas.

El deudor, además, debe demostrar que no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a las obligaciones financieras y que no se encuentra en la capacidad de solicitar préstamos para pagar deudas. La Ley también indica que solo los deudores con obligaciones que no sobrepasen los 5 millones de euros pueden acogerse a su articulado y también señala que las personas no deben ser objeto de concurso culpable para poder aplicar al beneficio de eliminación de la deuda.

Asesoría en la Ley de Segunda Oportunidad Si se cumplen con todos estos requisitos es posible aplicar al programa de eliminación de la deuda, el cual permite la cancelación total de las obligaciones financieras, incluyendo el dinero adeudado a hacienda y seguridad social. Esta Ley también ampara la eliminación de embargos en la nómina y el borrón de los registros de morosidad, lo que le permite a las personas comenzar de nuevo y salvaguardar parte de su patrimonio para garantizarles una vida digna.

