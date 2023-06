Grumeber, el taller de máquinas de mecanizado de alta precisión en Barcelona

En la actualidad, los procesos de mecanizado son imprescindibles para la actividad productiva, debido a que se encargan de diseñar y fabricar los componentes necesarios para poner en marcha la maquinaria.

Con más de 15 años en el mercado, la empresa especialista en mecanizado y decoletaje Grumeber ofrece un servicio de fabricación garantizado de productos y artículos industriales.

Gracias a la calidad de sus máquinas de mecanizado, los clientes reciben sus piezas con la precisión y caracteristicas tecnicas que requieren, lo que representa una ventaja en relación con otros negocios de la competencia.

La calidad de sus productos y máquinas de mecanizado es uno de los valores de Grumeber Para obtener éxito en un mercado competitivo, Grumeber lleva a cabo una serie de verificaciones en cada artículo producido, con el objetivo de garantizar la calidad de sus productos.

En ese sentido, la compañía ofrece centros de mecanizado y tornos CNC especializados para crear diversos componentes industriales.

Entre las máquinas de mecanizado más destacadas que contiene el taller se incluyen dos centros de mecanizado 5 ejes y un centro de mecanizado de 3 ejes además de tornos CNC que aportan precisión y flexibilidad para obtener un acabado perfecto. Asimismo disponen de máquina láser para realizar un grabado láser en piezas, un servicio ideal para añadir trazabilidad, datos de los clientes, etc. en función a lo que estos requieran.

En vista de que la empresa prioriza los requerimientos del cliente, las máquinas de mecanizado que disponen pueden producir piezas en múltiples materiales como el aluminio, el acero, el plástico y el latón.

Para cuidar minuciosamente cada detalle y mantener la confianza del consumidor, Grumeber mantiene el orden y la limpieza en sus espacios de trabajo.

Grumeber ofrece un servicio especializado de asesoramiento para el diseño y desarrollo de piezas Con base en la experiencia y el conocimiento de su equipo técnico, Grumeber cuenta con un servicio especializado de asesoramiento para los clientes que desean diseñar y desarrollar una pieza en específico. Esta opción incluye un acuerdo de confidencialidad, por lo que no existe el riesgo de que otras personas tengan acceso a información importante.

De esa manera, las empresas pueden diseñar las piezas necesarias para llevar a cabo su proyecto, ya sea fabricando los artículos bajo un plano facilitado como con un diseño a cargo de la empresa de mecanizado o partiendo de una muestra.

Sin importar la dificultad, el personal de Grumeber tiene el conocimiento necesario y know how, para aportar soluciones integrales y adaptarse a los requisitos del cliente.

Grumeber es una empresa de mecanizado que destaca en el sector por asegurar excelentes resultados en cada pedido o proyecto, por lo que hoy en día está considerada como una empresa referente en Barcelona.

Para conocer más detalles del servicio y solicitar una cotización, las empresas y particulares pueden comunicarse mediante un formulario de contacto.