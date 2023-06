Instaladores de paneles solares, ¿qué buscar y qué evitar?

El sol es uno de los recursos capaz de proporcionar energía suficiente para proveer electricidad a todo el planeta, pero, para poder aprovecharlo, es necesario contar con los instaladores de paneles solares, que sirven de intermediarios para que la luz solar se transforme en energía. No obstante, hay que saber qué buscar y qué evitar antes de adquirir los productos necesarios para ello.

Damia Solar es una tienda solar en línea especializada en la venta de productos para instalaciones solares, ofreciendo los mejores precios del mercado con la mejor calidad. Además, disponen de un servicio de envío rápido y gratuito y atención al cliente personalizada.

¿Qué buscar al instalar paneles solares? Los instaladores de paneles solares se encargan de fijar las estructuras y paneles fotovoltaicos, así como la instalación de baterías o inversores, la preparación del cuadro eléctrico y el cableado del sistema. Antes de decidir, es necesario evaluar y comparar tanto los precios de las instalaciones, como las tecnologías y dispositivos implementados por la empresa y las opciones de financiación de placas solares.

Otro aspecto que se debe buscar en instaladores de paneles solares es la experiencia previa trabajando en el área, ya que no es un trabajo que deba tomarse a la ligera y, por ende, es necesario contar con expertos que puedan garantizar una instalación de calidad. Por último, es fundamental evaluar el diseño de instalación que ofrece el instalador, al igual que la cantidad de placas que cubrirán el consumo energético del hogar, debido a que estos deben cubrir el requerimiento de energía eléctrica de la vivienda en su totalidad.

Errores que se deben evitar El cambio de la energía convencional a la fotovoltaica puede dar cabida a una serie de errores que, si no se toman en cuenta al momento de contar con los instaladores de paneles solares, pueden entorpecer la experiencia de usuario.

El primer error que se debe evitar es pensar que el trabajo de instalación lo puede hacer cualquier persona con la finalidad de ahorrar. Este tipo de trabajo requiere de competencias y conocimientos básicos para garantizar buenos resultados, ya que los instaladores de paneles solares profesionales no solo se encargan de la instalación, sino también tramitan las subvenciones en caso de haberlas, brindan apoyo con el papeleo necesario y ofrecen garantía de instalación y mantenimiento para asegurar una larga vida útil.

También se deben evitar las altas expectativas. Los sistemas de energía fotovoltaica sí representan un ahorro significativo en la factura de la luz, sin embargo, también hay que pensar en la amortiguación del sistema solar. Este proceso depende mucho de la calidad de paneles y su instalación, pero puede llegar a tomar unos años para visualizar esa inversión. Por ello es importante tener en cuenta este aspecto antes, durante y después del proceso de cambio a energía fotovoltaica.

Si bien la mano de obra es importante, también lo son los materiales utilizados. Por ello, Damia Solar ofrece un amplio catálogo de placas solares y dispositivos para todo tipo de instalaciones de paneles solares, con los mejores precios de la red y sin comprometer la calidad de sus productos.