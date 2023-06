Tratamientos de ortodoncia invisible en Málaga de la mano de Clínica Dentinos

Hoy en día, la estética dental es fundamental para todo tipo de pacientes. Esto se refiere no solo al resultado final del tratamiento, sino que se relaciona con la tecnología que se utiliza durante el mismo. Es por esta razón que las férulas invisibles han ganado popularidad como una solución alternativa a la tradicional.

Específicamente, la Dra. Ana Fernández Cavada es especialista en ortodoncia invisible en Málaga. Utilizando tecnología invisalign, en la Clínica Dentinos ofrecen una solución adecuada a cada patología del paciente.

Hay quienes creen que este tipo de procedimientos son solo para adultos, pero la realidad es que existen diferentes versiones que se adaptan a la etapa dental de cada persona, sin importar su edad o patología.

Ortodoncia invisible en Málaga para adolescentes y niños El sistema de ortodoncia invisible se refiere a un procedimiento que utiliza aparatos removibles que son más estéticos que el formato tradicional. Lo que hace esta férula es realizar pequeños movimientos hasta conseguir la sonrisa adecuada para cada paciente. Esto incluye tanto el ámbito estético, como el funcional.

Para asegurar la completa adecuación, las férulas se cambian cada dos semanas y el dentista está en constante revisión para analizar las modificaciones de cerca.

Ahora, en el caso de los niños, se pueden adaptar los invisalign first. Este es un tratamiento que corrige problemas de mordida y la disposición inadecuada de los dientes. Su característica principal es que se adecúan a las singularidades que tienen las bocas de los más pequeños. Además, el sistema incluye indicadores de cumplimiento que le permiten al ortodoncista conocer el tiempo específico que el niño ha utilizado la férula.

Y en el caso de los adolescentes, utilizan una tecnología que corrige los casos complejos, pero teniendo en cuenta que en ciertas edades no tienen todos sus dientes definitivos.

Clínica Dentinos: Centro especializado en ortodoncia invisible en Málaga Uno de los tratamientos más conocidos son los invisalign para adultos, el cual incluye las férulas para casos complejos como apiñamientos o maloclusiones. Aunque requieren un plazo más largo, brinda grandes beneficios a las personas maduras que nunca han utilizado un tratamiento dental.

En este centro médico también cuentan con invisalign lite y express que está recomendado para los casos más sencillos para adaptarse a las necesidades de cada paciente.

Lo más importante al momento de someterse a un procedimiento de ortodoncia, es buscar a un equipo de profesionales capaz de solucionar cada problema de manera personalizada. En este sentido, Clínica Dentinos se caracteriza por brindar procedimientos estéticos innovadores por medio de profesionales como la Dra. Ana Fernández Cavada. En este espacio, además de garantizar una sonrisa estética, mejoran la salud bucodental en cada tratamiento.

Para pedir una cita completamente gratis de ortodoncia invisible en Málaga, Clínica Dentinos cuenta con una plataforma digital dónde se encuentra la opción de contacto directo.