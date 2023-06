Visitar Menorca en barco con Nautic Charter es una experiencia terapéutica

Pocas cosas son tan relajantes como disfrutar de un día de navegación en barco, nadar, tomar el sol y compartir estos momentos con la familia, pareja o amigos. Si además de esto, se añade que el barco navega por aguas cristalinas con fondos de arena blanca, se convierte en una experiencia relajante, exótica y satisfactoria para los sentidos. Ese paraíso soñado y que es parte de las visiones meditativas diarias de las personas, está más cerca de lo que se piensa y al alcance de sus posibilidades de manos de Nautic Charter Menorca.

Visita obligada a las playas de la costa sur Si se tiene la suerte de poder viajar a Menorca este verano para olvidarse del estrés y rutina diaria, entre otras actividades no hay que perder la posibilidad de visitar algunos de los lugares más exóticos de la costa sur de la Isla. Sin embargo, no es necesario acudir a las playas más famosas para disfrutar de un paisaje único, puesto que, la mayor parte de la costa sur cerca de Mahón y San Luis ofrecen también unas playas y rincones de ensueño para los visitantes, que son menos comercializados de cara al turismo, pero igual de espectaculares que las más conocidas a través de los medios.

Visitar la Cala Rafalet, la Isla del Aire, Cala Binibeca, Ses Olles, Es Caló Blanc, son algunos de los lugares más increíbles que se podrán ver en toda la geografía balear y española.

Estos lugares se caracterizan por sus aguas limpias y cristalinas con fondos de arena blanca que produce una sensación de estar nadando en una auténtica piscina natural de cristal líquido. Todos y cada uno de los lugares desde Isla del Aire en adelante están cortados con el mismo patrón de paraíso natural. Bañarse, hacer snorkel, ver los peces pasear entre el alga o simplemente flotar en el agua y sentir como abraza a las personas es por si solo terapéutico.

No hay que ir en coche, hay que ir en barco Es un error muy común pensar que al ser la isla de poca extensión se podrán abarcar todos estos sitios a pie o en vehículo y no se recomienda. No tiene nada que ver visitar estos sitios por tierra que por mar. Sin duda, los que prueban la experiencia de ir en barco repiten, y es que, ir en barco de la mano de empresas profesionales y expertas en navegación como Nautic Charter Menorca proporciona, en un solo día, la posibilidad de visitar lugares que no hubiese podido abarcar en varios días por su cuenta, además incorporan todo tipo de material como mascaras de snorkel, propulsores eléctricos acuáticos, drones para que la experiencia sea inmersiva, única e inolvidable. Contratar una excursión privada en barco con patrón de ocho horas es la mejor opción y más recomendable si se quieren visitar estos lugares y disfrutar al máximo de forma tranquila, cómoda y segura.

Así que, si se desea disfrutar de lugares de ensueño, alquilar un barco con patrón para visitar los lugares de Menorca que se han mostrado es la mejor terapia antiestrés y una experiencia exótica que difícilmente se podrá olvidar en tiempo y desde la compañía aseguran que, si una persona lo prueba, volverá, todos lo hacen.