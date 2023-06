Edith Salazar presenta nuevo single 'Vive que la vida se va'

La brillante cantante y compositora Edith Salazar presenta su nuevo sencillo Vive que la vida se va, compuesto por ella, y en el que ha vuelto a contar en la producción con el talentoso productor venezolano Benny Terán, con quien ya trabajó en el disco "Mater África" basado en música afrocubana. La letra de Vive que la vida se va es toda una declaración de intenciones y Edith destila una voz potente y afro. Es un tema de género tribal house, enérgico y con un estribillo y un beat poderosos. Todas las voces y coros están grabados por Edith Salazar.

Vive que la vida se va está disponible en las principales plataformas desde el día 23 de junio Edith Salazar saltó a la popularidad tras su participación en el programa de televisión español Operación Trinufo como entrenadora vocal y directora adjunta de la Academia, pero su experiencia interpretativa y docente se remonta a mucho tiempo atrás. Ha construido una carrera en solitario junto a los artistas más relevantes de la música hispana. Es una artista integral, no solo por tener una de las voces más privilegiadas y fuertes que se pueden escuchar hoy en día como cantante, sino también por su indiscutible talento como compositora, directora, productora, pianista, actriz y profesora de canto. Formada en la escuela clásica, también ha desarrollado otros estilos como el jazz, bolero, bossanova, rock, pop, étnica, folk, electrónica, etc., hasta crear el suyo propio, que es una particular fusión de todos estos estilos. Ha girado y grabado con artistas populares como Miguel Bosé, Sergio Dalma, José Luis Perales, Rafael Amargo, Fangoria, Tam tam go, La guardia o Alejandra Guzmán. Ha trabajado en teatro, radio, cine y televisión, y ha dado clases particulares de canto a artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Amaia Montero, Bimba Bosé, Carlos Baute o Dora.

En España fue nominada a los Premios Telón Chivas como mejor artista por su espectáculo musical multimedia “Bolero... cartas de amor y desamor” con el que hizo temporadas en el Teatro Infanta Isabel, Teatro Lara de Madrid y el Teatro Principal de Barcelona, contó con la colaboración en los textos de Espido Freire y las voces en off de las grandes actrices Lucía Bosé, Terele Pávez, Loles León, Antonia San Juan, Mariola Fuentes y María Esteve. Edith Salazar tiene seis álbumes como solista en el mercado.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS, trabaja en la comunicación del nuevo single de Edith Salazar "Vive que la vida se va".