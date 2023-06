Cómo tratar la menopausia y sus efectos en la vida íntima de las mujeres

El ingreso a la menopausia supone para algunas mujeres el pensamiento común de que su intimidad empeorará sustancialmente, lo que las lleva en ciertos casos a una pérdida progresiva del apetito sexual y una consecuente afectación emocional.

Los cambios biológicos que esta fase conlleva junto a algunos factores ginecológicos y síntomas como los sofocos, los cambios de humor, el insomnio o la sudoración nocturna pueden repercutir negativamente en las ganas de la mujer de tener sexo con la pareja.

En el caso de aquellas mujeres con sintomatologías persistentes, la web del Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara dispone de un asesoramiento médico especializado para tratar la menopausia.

El impacto de la menopausia en la vida íntima Al momento de llegar esta etapa fisiológica que implica el cese de los ciclos menstruales y que marca el final de los años reproductivos de una mujer, existen muchas mujeres que no ven afectada su vida íntima y hasta llegan a disfrutar más de la sexualidad por el simple hecho de ya no estar más expuestas al riesgo de un embarazo no deseado.

Sin embargo, hay otra gran mayoría que concibe a este periodo con temor porque la menopausia trae consigo algunos cambios hormonales y tiende a generar la aparición de determinados síntomas vaginales que afectan su bienestar físico, mental, emocional y social.

En este marco, el sitio médico que encabeza el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara hace referencia al Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) que es causado por la disminución tanto en la producción de estrógenos como de andrógenos.

Según el portal, la carencia hormonal produce una serie de alteraciones en la anatomía y funcionalidad de la zona genital que derivan en sintomatologías genitales como sequedad, irritación, dolor, molestias o falta de lubricación; y urinarias como prurito, escozor e infecciones del sistema urinario.

Las molestias físicas suscitadas por este cuadro implican un importante deterioro en la actividad íntima porque es frecuente que la mujer tienda a evitar las relaciones sexuales y pierda su interés en ellas

Además, la menopausia trae consigo una serie de cambios metabólicos que incrementan la grasa corporal de las mujeres. Esta cuestión estética repercute en la salud física y mental de quien la sufre.

En este sentido, es común que aparezcan otras manifestaciones psicológicas como irritabilidad, ansiedad, tristeza y cambios bruscos de humor que dan lugar a discusiones de pareja por malentendidos y dañan la relación.

Cómo tratar la menopausia y sus efectos El sitio de Consulta Menopausia encabezado por el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara destaca un tratamiento del Síndrome Genitourinario de la Menopausia orientado a restablecer la funcionalidad de la vagina y que los síntomas desaparezcan.

En primer lugar, remarca que los probióticos pueden ser útiles para mejorar las molestias del SGM porque regeneran la microbiota vaginal con gérmenes “buenos”. El uso tanto de hidratantes como lubricantes vaginales y vulvares, a su vez, tienden a aliviar el picor, el escozor y el dolor generado con la penetración durante el coito.

El portal médico también recomienda la administración local de productos hormonales como estrógenos, al igual que preparados hormonales sistémicos, orales o transdérmicos, que reemplazan al estrógeno.

Por último, se encuentran algunos tratamientos regenerativos como el ácido hialurónico, láser ablativo ginecológico y no ablativo junto a otras acciones terapéuticas que, en todos los casos, deben ser prescritas por especialistas en Menopausia y Sexología Médica.