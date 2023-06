Despacho de Abogados Serrano Hermoso: expertos en derecho bancario y Ley de la Segunda Oportunidad en Málaga y Jaén

La prestigiosa firma de abogados Serrano Hermoso, dirigida por el reconocido jurista José Andrés Serrano Hermoso, se posiciona como un baluarte de confianza y seguridad en las áreas de Derecho Bancario, incumplimiento de Seguros de Vida y Ley de la Segunda Oportunidad Con oficinas en Málaga y Jaén, y un porcentaje de éxito del 95% en sus sentencias, la firma demuestra un compromiso indiscutible con la defensa de los derechos de sus clientes. El despacho es también fundador de Red Abafi, agrupación de abogados y economistas dedicados a la especialización en derecho bancario.

Principales Servicios

El despacho Serrano Hermoso se destaca por su competencia en áreas críticas como reclamar tarjetas revolving, donde asesoran en la reclamación y cancelación de contratos abusivos. Además, como expertos en derecho bancario, el despacho también se especializa en la lucha contra los fraudes por internet, incluyendo el robo de tarjetas, suplantación de identidad, sustracción de claves, etc.

En un mundo cada vez más digital, el robo de tarjetas y otros fraudes por internet se han vuelto una preocupación creciente. El despacho Serrano Hermoso entiende los desafíos legales asociados con estos fraudes y está comprometido en brindar asesoramiento y representación legal a las víctimas de dichos fraudes.

La firma también se especializa en casos relacionados con cláusulas abusivas en préstamos y créditos. Ofrece asesoramiento integral a aquellos clientes que no pueden hacer frente a sus hipotecas o préstamos personales debido a condiciones abusivas, ayudándoles a pagar menos de lo que reclaman sus entidades de crédito.

Los servicios del despacho también incluyen la reestructuración de préstamos hipotecarios, una herramienta valiosa para aquellos que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Los clientes pueden beneficiarse de la reducción de sus cuotas hipotecarias y de intereses más bajos gracias a la experiencia del despacho en esta área.

Para aquellos que enfrentan dificultades extremas, Serrano Hermoso ofrece su experiencia en la Ley de la Segunda Oportunidad, proporcionando un faro de esperanza para familias y autónomos en crisis financiera. Mediante este proceso, los clientes pueden liberarse de parte de sus deudas y comenzar un nuevo capítulo en su vida financiera.

Además, Serrano Hermoso se destaca en la defensa de sus clientes contra comisiones excesivas o injustas. Entienden el malestar que estas comisiones pueden generar y están preparados para tomar medidas para poner fin a estos abusos.

La firma Serrano Hermoso se compromete a proporcionar servicios jurídicos de alta calidad y a ayudar a sus clientes a navegar por el laberinto del derecho bancario y financiero. Con su amplia gama de servicios, se colocan a la vanguardia de la defensa de los derechos del consumidor.

Sobre José Andrés Serrano Hermoso

Detrás de este despacho se encuentra José Andrés Serrano Hermoso, licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén en el año 1994. Desde 1996, como letrado colegiado, ha tenido el honor de defender los intereses de sus clientes en variados dominios jurídicos, entre los que se incluyen el derecho civil, penal, laboral y administrativo.

Desde el cambio de siglo, su principal enfoque se ha orientado hacia la representación de sus clientes en una amplia gama de procedimientos relacionados con las reclamaciones a entidades crediticias y aseguradoras. Su experiencia abarca una diversidad de asuntos, como los aprovechamientos por turnos y créditos vinculados, permutas financieras, donde obtuvo la primera sentencia favorable a nivel nacional, y reclamaciones de cláusulas abusivas en contratos con consumidores, incluyendo la conocida cláusula suelo.

José Andrés Serrano Hermoso, ha estado implicado activamente en la reestructuración de operaciones crediticias para personas físicas, ejecuciones hipotecarias, y en la gestión de productos de inversión y seguros de vida, consiguiendo resultados positivos en cada caso.

Como miembro fundador de Red Abafi, una agrupación de abogados y economistas expertos en Derecho Bancario, se encuentra altamente comprometido en defender los derechos de los consumidores frente a las instituciones financieras.

Su especialización en Derecho Bancario le permite proporcionar una defensa legal exhaustiva y efectiva en estas áreas, guiando a sus clientes a través de los complejos desafíos que conlleva el sistema financiero y bancario.