GN y AMiQ (Agrupació Médica i Quirúgica) convocan un curso avanzado de identificación y tratamiento multidisciplinar de la hipoacusia, acúfenos y trastornos vestibulares los días 28 y 29 de septiembre

El curso, de carácter presencial, tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de septiembre, en las instalaciones de IMO Barcelona Grupo GN, en estrecha colaboración con AMiQ (Agrupació Mèdica i Quirúrgica), ha diseñado y programado, un curso avanzado para la identificación y tratamiento multidisciplinar de la hipoacusia, acúfenos y trastornos vestibulares.

El curso, de carácter presencial, tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de septiembre, en las instalaciones de IMO Barcelona. Los contenidos, multidisciplinares, los impartirán veinte acreditados ponentes con una dilatada experiencia -en muchos casos combinada- en los ámbitos de la Audiología y la ORL. "A todos ellos les agradecemos su participación y predisposición puesto que sabemos el esfuerzo que implica resumir y condensar el conocimiento propio en una materia para su apropiada divulgación", señala Alfonso Ríos director comercial de GN, y responsable, junto al director médico de AMiQ, el doctor Iván Domenech, de la iniciativa.

El ambicioso programa del curso aborda el diagnóstico completo de la pérdida auditiva. En él tienen cabida todos los conocimientos que el profesional de la audición puede necesitar en su consulta. Incluye ponencias sobre: patologías y cirugías -mostrando los tratamientos asociados-, programación de audífonos, el proceso quirúrgico de los implantes, potenciales evocados, dónde y cómo se desarrollan las pruebas vestibulares; e incluso presentará un área de conocimiento tan innovadora como es la inteligencia artificial aplicada a la rehabilitación vestibular.

Como no podía ser de otra manera, también hay espacio para talleres prácticos, con casos clínicos concretos, que ayudarán a fijar los conceptos que abordará el curso. VER PROGRAMA COMPLETO

El origen del curso está en una conversación entre Alfonso Ríos e Iván Domenech. "El doctor Domenech me transmitió su gran inquietud por la Audiología. Está convencido del beneficio que puede aportar a los pacientes la interacción de ambas disciplinas, Audiología y Otorrinolaringología y tiene un gran interés en formar audiólogos capaces de colaborar de manera clínica con los médicos", explica Ríos.

Así, Ríos, Domenech y el equipo de Marketing de GN, encabezado por Elisa de Amescua, han trabajado de manera conjunta en el diseño del programa del curso y en su materialización con el objetivo final de ofrecer una formación completa sobre la pérdida auditiva.

Definidos los contenidos, el doctor Domenech propuso ponentes de alto nivel, que desarrollaran la parte médica, mientras que Grupo GN hizo lo propio, desde la Audiología y la industria, igualmente contando para ello con expertos con amplia experiencia en las dos disciplinas.

"Estamos muy ilusionados con el resultado de esta experiencia. Va a ser el inicio de una serie de cursos de alto nivel que se van a desarrollar en otras comunidades autónomas, en colaboración otros hospitales, además de reeditar éste. GN es una empresa comprometida con el sector, que no sólo invierte en i+D para lograr soluciones de última generación que corrijan la pérdida auditiva, sino que también considera necesario acercar formación de alto nivel, que aporte valor a los audiólogos. Este curso cierra el círculo de la apuesta por la formación que Grupo GN lleva décadas manteniendo en España", termina Alfonso Ríos.

El curso avanzado de identificación y tratamiento multidisciplinar de la hipoacusia, acúfenos y trastornos vestibulares cuenta con el patrocinio de Grupo GN, desde sus marcas Beltone, ReSound y DANAVOX, y con la colaboración de Raquel Fundació AMiQ y Audiology by Otosurgery.

Ya es posible preinscribirse al curso desde: https://www.eventogn.es/curso-amiq-audiologia/