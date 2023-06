XXIII Jornadas Medievales: el pasado se hace presente en la ciudad de Sigüenza

En tres intensos días, 7, 8 y 9 de julio, la Asociación Medieval ha preparado un programa que cuenta con 31 epígrafes, para no dar un respiro ni a seguntinos, ni a visitantes. Fiesta de Interés Turístico Provincial, la ciudad y su comarca espera, en esos días, llegar a la plena ocupación en una celebración que pone en valor la historia y el patrimonio seguntinos como ninguna otra La ciudad de Sigüenza va a celebrar sus XXIII Jornadas Medievales los días 7,8 y 9 de julio. En un fin de semana monumental e histórico, siempre el segundo de julio, son los propios voluntarios seguntinos, encabezados por la Asociación Medieval, con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza, de la Diputación provincial de Guadalajara y de un buen número de empresas locales, todos ellos imprescindibles para su celebración, quienes recrean los hechos históricos que acontecieron en la ciudad en el siglo XIV, uno de los de mayor influencia de Sigüenza en la historia de España.

El personaje central en torno al que se articulan las Jornadas es el de Doña Blanca de Borbón, la esposa repudiada por Pedro I, apodado el Cruel, rey de Castilla y de León, a quien tuvo confinada en el Castillo episcopal de Sigüenza durante cuatro años. Su triste historia, y los hechos acaecidos en la ciudad -completados por otros que no sucedieron allí, y otros fabulados- son los que dan pie a las Jornadas Medievales. De esta manera, la Asociación Medieval Seguntina recuerda ese confinamiento de Doña Blanca, para, desde unas profundas e indiscutibles raíces históricas, exaltar año tras año –empezaron en 1999- la Edad Media en la localidad.

"La Asociación Medieval recrea estos hechos históricos en los mismos lugares que sucedieron, como una magnífica manera de poner en valor nuestro patrimonio monumental y cultural, de forma altruista, convocando un evento que atrae a miles de visitantes, por lo que les damos las gracias", señala Conchi Huelves, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Sigüenza. Y es que los actores y actrices voluntarios de la Asociación se esfuerzan cada año por contar esta historia. Para ello, presentan a los personajes intervinientes, en la jornada del viernes, 7 de julio, de manera que el espectador que permanezca en la ciudad a lo largo del fin de semana, pueda seguir el desarrollo de los hechos que se recrean en el programa de actos. Además, ese día, tendrá lugar el concierto de Música Celta-Folk del grupo Anxamás. Jesús Canfrán, presidente de la Asociación, que encarna a uno de los personajes principales, el rey Pedro I, El Cruel, recalca el "trabajo de los voluntarios", que, gracias a la ilusión, ganas y horas de ensayo, se convierte en profesionales.

Uno de los momentos más esperados de las Jornadas es el del desfile medieval, que este año se producirá el sábado, 8 de julio. Será entonces cuando la monumentalidad de la ciudad se ponga, de nuevo, al servicio de los personajes del siglo XIV que recorrerán sus principales calles y monumentos. Este recorrido por la ciudad medieval, que flanquean cientos de visitantes, arranca en la Plaza de Don Hilario Yabén y atraviesa el corazón histórico de Sigüenza. La catedral, que acaba de conmemorar el 854 aniversario de su consagración por parte del obispo Joscelmo; la Plaza Mayor, las iglesias de Santiago y San Vicente, y finalmente, el Castillo, son todos ellos lugares de paso de una comitiva que encabezan caballos y caballeros, a la que siguen los protagonistas de las Jornadas, y que termina con el séquito de bailarinas y músicos.

Para entonces, el mercado medieval, que organiza y gestiona cada año la propia Asociación, ya tiene desplegados todos sus puestos. Este año, se esperan más de un centenar. Todos ellos le añaden un sinfín de peculiaridades y mercaderías al evento. En sus paradas, el visitante podrá encontrar una oferta combinada imposible de igualar en ningún otro lugar.

Como viene siendo tónica habitual desde hace unos años, la Plaza del Castillo, junto a la imponente fortaleza y su Patio de Armas y las Eras del Castillo, serán, con la Plaza Mayor, escenarios naturales de las Jornadas. La Asociación Medieval incorpora en cada edición detalles que mejoran la anterior. Este año, por ejemplo, habrá una novedosa exposición del ajuar del caballero medieval, tiro con arco a cargo del Grupo Grehiza, y unas impresionantes demostraciones de luchas medievales representadas por el grupo profesional Sala de Armas Carranza. Actuaciones que se repetirán a lo largo de la jornada del sábado, en otros escenarios, y después, el domingo.

Espadas y lanzas, arcos y flechas, caballos y caballeros, reyes, príncipes, princesas, viandas, brebajes y pendones, que este año serán distintos y muchos más, se ven acompañados por la música y los bailes de hasta cinco grupos distintos, cada uno con su sello particular, pero todos con un ritmo frenético, que acompañan el desfile, y el resto de las Jornadas. Son los grupos Barromba, Barzonia, Ixera, Dulzaineros de Alcalá y Asociación de Bailes de Salón Manzanares, a los que se unen otros dos grupos, los caballeros de Baucán y el Grupo Dandelión, cuya labor se centra más en la recreación histórica.

A las seis y media de la tarde, de la Jornada del sábado, y en las eras del castillo, cuando empieza ya correr el aire seguntino en las colinas que rodean la ciudad, llega el momento de la cetrería. A los pies de las murallas del castillo, también tendrán lugar las justas y los juegos medievales a caballo, en los que participarán jinetes seguntinos, con la colaboración del Picadero Las Llanas.

Y, como fiel reflejo del cariño que Sigüenza siente por el infortunio de la reina, Doña Blanca de Borbón, cada año, los seguntinos intentan el asalto al castillo para tratar de liberarla de su cautiverio (aunque esto no sea un hecho que ocurriese en realidad). Este año, por segunda vez, la dirección técnica y recreación histórica del asalto le corresponderá a la Escuela de la Federación Castellano-Manchega de Espeleología y Cañones (FCMEC), en virtud del convenio que ha firmado la Asociación medieval seguntina con esta institución.

Por la noche, la monumentalidad de la ciudad se convertirá, de nuevo, en la mejor aliada de las Jornadas, luciendo, eso esperamos, a la luz de las velas, en una bella noche de verano, antes del hechizo de las brujas a las que seguirán las danzas medievales de la vida y la muerte, con el baile de las ánimas, y con nuevas escenas que reflejan el interés de los seguntinos por mostrar cada año algo distinto. La jornada del sábado terminará con las actuaciones del grupo de baile Andradanza, y con el concierto de Barzonia.

Ya el domingo, llegará el destierro de Doña Blanca, y la lucha de Pedro I con Enrique de Trastámara, con la intervención de Du Guesclin, aunque realmente este combate se produjera en Montiel (Ciudad Real). También este año se introducirán nuevas escenas en la mañana del domingo, como la del entierro de Don Pedro, que se producirá después del destierro de doña Blanca. El final de las Jornadas llegará con la música del Grupo Barromba, en la Plaza del Castillo. El teatro infantil de Iluna Producciones, con la representación de la obra "Pirados en un lugar de La Mancha", pondrá el colofón a un fin de semana que también cuenta con muchos epígrafes dedicados a los más pequeños, incluida una guerra de globos.

En resumen, de viernes a domingo, la ciudad lucirá sus mejores galas, volviendo a reivindicar un tiempo en el que fue escenario de toma de decisiones trascendentes en la historia de España.

PROGRAMA DE LAS XXIII JORNADAS MEDIEVALES DE SIGÜENZA

Viernes, 7 de julio.

23:30 h. Plaza Mayor: Concierto de Música Celta-Folk, Grupo Anxamás.

Patrocina: Diputación Provincial (Fundación Siglo Futuro).

24:00 h. Plaza Mayor: Presentación de personajes de las Jornadas Medievales.

Continuación del Concierto.

Sábado, día 8 de julio

12:00 h. Desfile Medieval. Plaza D. Hilario Yaben, c/ Cardenal Mendoza, c/ Mayor, c/ Travesaña Alta, Plazuela de la Cárcel, Puerta de Hierro, c/ Portal Mayor, c/ Castillejos, Plaza del Castillo y Patio de Armas.

Patio de Armas: Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Borbón.

Saludo de bienvenida de las XXIII Jornadas Medievales.

Representación de todos los grupos participantes en el desfile: Barromba, Asociación Bailes Salón Manzanares, Barzonia, Baucan, lxera, Dulzaineros de Alcalá, Dandelión, Federación Castellano Manchega de Espeleología y Cañones, Cetrería Acecor, Grupo de Armas Carranza y Grupo Grehiza.

12:00 h. a 21:00 Plaza del Castillo. Exposición del ajuar de caballero de campaña. Grupo Grehiza. 12:00 h. a

14:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h. Plaza del Castillo. Tiro con Arco. Grupo Grehiza. 12:30 h. Plaza del Castillo. Cetrería Acecor. Exposición continua de aves rapaces.

13:15 h. a 14:00 h. Plaza del Castillo. Demostración de diferentes luchas medievales. Sala de Armas Carranza.

13:00 h. a 14:00 h. Pasacalles por el casco histórico. Barromba, Barzonia, lxera, Dulzaineros de Alcalá y Asociación Bailes de Salón Manzanares.

17:00 h. Pasacalles por el casco histórico. Barromba.

17:00 h. Plaza Mayor. Grupo Barzonia.

17: 15 h. a 18:00 h. Plaza del Castillo. Demostración de diferentes luchas medievales. Sala de Armas Carranza.

18:00 h. Plaza del Castillo. Batalla infantil con catapultas de globos de agua con el Grupo Dandelion.

18:30 h. Plaza Mayor. Desfile del Rey Pedro 1, la Reina Doña Blanca de Barbón y su séquito a las Eras del Castillo. Acompañados de los grupos Dulzaineros de Alcalá e lxera.

19:00 h. Eras del Castillo: Cetrería Acecor. Exhibición con aves rapaces y charlas de concienciación medioambiental.

20:00 h. Palenque en las Eras del Castillo: Justas y juegos medievales a caballo por los jinetes seguntinos. Colabora: Picadero las Llanas.

21:00 h. Eras del Castillo: ASALTO AL CASTILLO. Partidarios de D.ªBlanca intentan liberar a la Reina. Colaboran: Parador de Turismo, Federación Castellano-Manchega de Espeleología y Cañones. Grupo Baucan.

22:30 h. Iluminación con velas, recuperando el encanto de las calles medievales.

23:00 h. Plaza del Castillo. Animación por el Grupo lxera.

23:00 h. Noche de Embrujo. Salida de la Fuente de los Cuatro Caños, recorriendo el casco histórico hasta la plaza del Doncel, las Brujas recrearán los turbios años del reinado de Pedro l. Batucada Banda de la Vera Cruz.

23:30 h. Plaza Mayor: BAILE DE LAS ÁNIMAS: GRUPO DULZAINEROS DE ALCALÁ

"Lamentos de la Reina D.ª Blanca" Grupo de Baile ANDRADANZA Actuación del GRUPO BARROMBA. Balconada del Ayuntamiento Grupo de Baile ANDRADANZA

00:30 h. Plaza Mayor: Concierto de Música: GRUPO BARZONIA .

Domingo, día 9 de julio

11:30 a 19:00 h. Plaza del Castillo. Cetrería Acecor. Exposición continua de aves rapaces.

11:30 h. a 19,00 h. Plaza del Castillo. Exposición del ajuar de caballero de campaña. Grupo Grehiza.

12:00 h. a 13:15 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. Plaza del Castillo. Tiro con Arco. Grupo Grehiza.

12:30 h. Patio de Armas del Castillo: DESTIERRO DE LA REINA D.ª BLANCA. Combate fratricida entre D. Pedro y D. Enrique. Acompañados del Grupo Baucan y los Dulzaineros de Alcalá.

12:40 h. Desde el Patio de Armas del Castillo hasta la Plaza Mayor, traslado de la Reina y despedida antes de su destierro a Medina Sidonia. Dulzaineros de Alcalá, Barromba e lxera.

13:00 h. a 14:00 h. Pasacalles por el casco histórico, Grupo Barzonia.

13:15 h. Plaza del Castillo. Grupo Dandelion. Batalla infantil con catapultas de globos de agua.

17:30 h. Plaza del Castillo. Grupo Barromba.

18:00 h. Plaza del Castillo. Cetrería Acecor. Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces y charlas de concienciación medioambiental.

19:00 h. Plaza Mayor: Teatro Infantil "PIRADOS EN UN LUGAR DE LA MANCHA" lluna Producciones, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza.

Cierre de Jornadas 2023 por el Excmo. Ayuntamiento, presidente y Junta Directiva de la Asociación Medieval.