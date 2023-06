Parkia i el Mercat de Rubí amplien les hores d'estada gratis en el seu aparcament

Amb motiu de les festes patronals la clientela podrà aparcar fins a 90 minuts gratuïtament en el Mercat Municipal entre el 20 de juny i l'1 de juliol Des del passat estiu, l'aparcament del Mercat Municipal de Rubí que gestiona Parkia, disposa d'una nova tecnologia per a la gestió del pagament que permet abonar el seu cost amb targeta de crèdit.

Aquesta, ha canviat la forma dels descomptes que donen els i les paradistes: s'evita el tiquet físic en paper (afavorint la mobilitat eco) i se substitueix per un virtual.

Els i les paradistes del mercat, llegeixen el codi de barres del tiquet d'entrada a l'aparcament a través de l'aplicació de Parkia, i s'apliquen els descomptes. Des del mes de març del present any, els i les paradistes disposen de 3.000 hores al mes de descomptes a repartir entre la clientela durant 6 anys.

Amb motiu de les festes de Rubí, i des del 20 de juny a l'1 de juliol, aquest descompte s'amplia, de tal forma que els i les paradistes podran emetre un val de descompte de 15 minuts per cada 10 euros de compra, fins a un màxim de 6 vals per persona, en lloc dels 4 que s'ofereixen habitualment, i els usuaris poden tenir fins a 90 minuts gratis de pàrquing quan acudeixen al mercat.

Parkia, com a empresa participant en el Pacte Mundial de les Nacions Unides i pensant en la mobilitat sostenible i ecològica, amb aquest acord els usuaris i empreses implicades en l'acord, col·laboren amb la cura del medi ambient en aparcar de manera ràpida, còmoda i segura i evitant l'emissió de vals físics en paper.

