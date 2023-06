Las ventajas de la micropigmentación capilar, por Dermopigmentación Clínica

La micropigmentación capilar es un fenómeno inocultable en España, así como ocurre también en otros países del mundo entero. Cada día es más común ver a hombres o mujeres cambiando su calvicie por el efecto rapado o cubriendo las áreas con menos cabello.

Alicia Alfonso, directora de la firma especializada Dermopigmentación Clínica asevera que esta innovadora alternativa sin cirugía ha ganado muchos seguidores por su efectividad. Es una opción muy conveniente para personas que desean una solución accesible a su presupuesto o los que no pueden permitirse un trasplante capilar o simplemente no son candidatos por falta de cabello o por una patologia alopecica que lo impide. Estos últimos conforman el 50 % de casos por alopecia.

Así se aplica la micropigmentación capilar La directora del centro especializado Dermopigmentación Clínica explica que este tratamiento estético consiste en insertar pigmentos naturales en la capa más superficial del cuero cabelludo. Para ello, se utilizan unas agujas muy finas que hacen microperforaciones en las que se inserta el pigmento. Alicia Alfonso asegura que se trata de una sustancia inocua, mínimamente invasiva y de rápida cicatrización.

Añade que el procedimiento se puede realizar en una o varias zonas afectadas por la escasez de cabello o incluso en todo el cuero cabelludo.

La magnitud del tratamiento se decide tras la evaluación previa y el deseo que manifieste el paciente. El efecto de la micropigmentación es inmediato y semipermanente.

El pigmento se mantiene visible por períodos que varían de 2 a 4 años, dependiendo de la dermis del paciente y los cuidados que aplique. Alicia Alfonso indica que durante ese tiempo el maquillaje va haciéndose invisible debido a la renovación celular natural en el organismo. La especialista aclara que es totalmente indoloro y no tiene ningún efecto secundario o alérgico.

La técnica utilizada en Dermopigmentación Clínica En Dermopigmentación Clínica usan una técnica llamada Twin Capilar Micropigmentation (TCM) con la cual consiguen diferentes acabados naturales en los pacientes igualando el tono de cabello del paciente al nuevo pigmento. Con esta metodología de última generación, se pueden lograr resultados según las necesidades de sus clientes. Por un lado, la Redensificación Capilar, que es un acabado indicado cuando existe poco cabello en una zona específica o cabello muy fino.

El otro resultado que se obtiene con este método es el Efecto Punteado, que es el look de rapado que tanto están usando los hombres en la actualidad. Está indicado en casos de calvicie avanzada o cuando el paciente desea cambiar su look a una apariencia más juvenil.

Explica que es una especie de tatuaje con puntitos que asemejan al nacimiento del cabello. De esta manera, se simula que la persona tiene más pelo del que en realidad tiene. En las mujeres, suele usarse para oscurecer las zonas despobladas de cabello, para aparentar más abundancia y tener una mejor estética.

Los expertos aseguran que con esta técnica también se pueden camuflar las cicatrices hasta en un 90 %, lo que las hace prácticamente invisibles. Añaden que la cantidad de sesiones para realizar el tratamiento dependerá de lo avanzado de la alopecia y del efecto final que desee el paciente. Generalmente, cada persona necesita unas 3 sesiones, más una cuarta para los retoques finales.

Una experta en micropigmentación capilar Alicia Alfonso tiene una amplia y reconocida experiencia en micropigmentación capilar. En el centro que dirige ofrece una gran cantidad de servicios adaptados a las necesidades de cada paciente, sean hombres o mujeres.

Dentro de su portafolio figuran la pigmentación artificial para personas con vitíligo (TERAV).

Además de su trayectoria en la dermopigmentación, Alicia Alfonso es una consumada profesional comprometida con la formación continua. Esta característica la mantiene actualizada en torno a las tendencias estéticas y los avances tecnológicos disponibles en el mercado. Según ella, esto la ha convertido en una referencia, no solo en Barcelona, donde está la sede de Dermopigmentación Clínica, sino en todo el país.

Un poco de historia sobre la micropigmentación Los tratamientos de micropigmentación se comenzaron a realizar formalmente en los Estados Unidos. Los hombres de las comunidades afrodescendientes y latinas fueron los primeros en adoptarla para simular el efecto rapado.

A partir de allí, fue convirtiéndose en el fenómeno mundial que es hoy. Su popularidad se atribuye a que es una solución indolora, menos costosa y compleja que el injerto capilar.

La experta aclara que la micropigmentación capilar es un procedimiento que lleva más de una década en el mercado. En ese período, el instrumental y los pigmentos han tenido una enorme evolución, permitiendo resultados más naturales y duraderos. Como sus efectos son muy naturales e inmediatos, cada vez más gente lo está solicitando.

En España, un país donde el 42,65 % de la población masculina sufre de pérdida de cabello, se ha generalizado rápidamente.

Cabe destacar que Alicia Alfonso es pionera en el tricoblading es la técnica novedosa dentro del campo de la estética capilar que ha surgido como una alternativa para abordar la pérdida de cabello y la alopecia frontal fibrosante. Basado en el principio del microblading, el tricoblading se enfoca específicamente en el cuero cabelludo, pudiendo recrear la apariencia de cabello real mediante la aplicación de trazos similares a pelitos individuales.

A diferencia del microblading convencional, que se utiliza principalmente para mejorar la apariencia de las cejas, el tricoblading se adapta a las necesidades del cuero cabelludo. Esta técnica consiste en insertar pigmentos en la capa superficial de la piel a través de pequeñas incisiones realizadas con una herramienta especializada. Estas incisiones no son puntos, como la tradicional micropigmentación, sino que se asemejan a finos pelitos que se mimetizan con el cabello existente.

La principal ventaja del tricoblading es su capacidad para trabajar de manera más efectiva en personas con cabello largo, ya que los trazos individuales se pueden fusionar con el pelo natural de forma mucho más natural que las técnicas tradicionales. Además, esta técnica es especialmente útil para aquellos que sufren de alopecia frontal fibrosante, una forma de pérdida de cabello que afecta principalmente a la línea frontal del cuero cabelludo. Mediante el tricoblading, es posible avanzar esta línea frontal y crear la ilusión de un cabello más denso y completo.

Es importante destacar que el tricoblading debe ser realizado por un profesional experimentado y calificado en la técnica, ya que requiere habilidades precisas y conocimientos en cuanto al diseño del cuero cabelludo y la selección adecuada de pigmentos.