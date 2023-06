Ahorralia explica la experiencia de uno de sus clientes

El consumo energético en las empresas es inevitable, y cuando esta es una gran empresa, el precio de la factura se dispara. Asimismo, teniendo en cuenta el precio de la luz, el gas y el agua durante los últimos años, el gasto anual puede ser muy grande.

Como solución, la correduría Ahorralia ofrece un comparador de compañías para que las empresas puedan encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y que además, le suponga un ahorro en la factura. Como ejemplo, una empresa cliente de Ahorralia ha respondido a las siguientes preguntas, donde explica su experiencia y su ahorro.

¿Cómo descubrió los servicios de Ahorralia?

Mi asesor fiscal, al comprobar mis consumos energéticos, me comentó que existía Ahorralia y que me podía ayudar a optimizar nuestra factura, totalmente gratis.

¿Cómo fue la atención por parte de su equipo?

Un comercial de Ahorralia me visitó, previa cita.

¿Cuál fue el servicio que contrató a esta compañía?

Les facilité mis 12 últimas facturas de consumo eléctrico, y tras analizar las distintas opciones, con sus ventajas e inconvenientes, nos cambiamos de compañía eléctrica y ajustamos las potencias contratadas en cada período.

¿Cómo fue su experiencia como cliente de esta empresa?

Al principio, creí que eran unos vendedores más, pero conocían muy bien el sector y todas las opciones, por lo que me asesoraron con total transparencia. Buscaban que obtuviese el mayor ahorro posible y me sintiese cómodo.

¿Cuánto fue el ahorro que pudo lograr en sus facturas con la ayuda de Ahorralia?

Nosotros tenemos una empresa que pagaba sobre los 7.000 euros/mes en luz, y con todas las acciones que hicimos, conseguimos un ahorro anual sobre los 10.000 euros.

¿Se siente satisfecho con el servicio prestado?

De momento, muy satisfecho. No tuve que pagar nada por todo el asesoramiento. Ya me explicaron que cobraban comisiones por contrato a las compañías.

¿Volvería a contratar sus servicios en el futuro?

En realidad, sigo con ellos. Me llaman cada 3 meses para repasar y comprobar que todo está correcto.