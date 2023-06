Una forma nueva y exclusiva de contratar los seguros

Actualmente, en el mercado de seguros español es posible conseguir una amplia variedad de pólizas que ofrecen distintas coberturas. Para contratar estos productos existen diversas opciones como las páginas web de línea directa, los sitios de las aseguradoras o los comparadores online, que solo ofrecen precios aproximados y no proporcionan asesoramiento profesional al contratar, por lo que puede haber errores en las coberturas que finalmente se obtienen, lo que también distorsiona el precio final y lo encarece.

En este contexto, la plataforma clickseguro.net ofrece una alternativa para contratar un seguro hogar, de empresa, de vehículos, de salud, de viaje o de cualquier otro tipo. En esta plataforma los usuarios pueden buscar precios de manera precisa y reciben ofertas de mediadores humanos (corredores y agentes de seguros), no bots. Por otra parte, cuando un contrato se hace efectivo el cliente recibe asesoramiento profesional. Este asesoramiento es imposible en las contrataciones directas con las aseguradoras.

Gracias a este soporte especializado y exclusivo, los clientes de esta plataforma pueden resolver sus dudas para escoger de manera informada entre diferentes opciones de cobertura y así evitar pagar por algo que no necesitan.

¿Cómo funciona Clickseguro.net? Los usuarios de esta plataforma pueden indicar qué tipo de seguro y qué coberturas están buscando para recibir respuestas de mediadores profesionales humanos de manera gratuita. Cabe destacar que Clickseguros.net no trabaja con bots ni con respuestas automatizadas que pueden resultar imprecisas.

Para obtener ofertas simplemente hay que proporcionar algunos datos. A partir de ahí, es posible recibir ofertas convenientes y que se ajustan a las necesidades específicas de cada caso. Con respecto a esto, los mediadores que forman esta plataforma trabajan con el objetivo de ofrecer mejores propuestas que las aseguradoras presentan comúnmente en el mercado. Esto se debe a que muchos de estos profesionales disponen de descuentos por captación de cartera, complementos y pluses, entre otras opciones, lo que suele proporcionar precios más baratos para el cliente.

Otra ventaja de esta plataforma es que cuenta con disponibilidad de todo tipo de seguros, incluyendo los que son raros o poco comunes. Por otra parte, en caso de siniestro los clientes de Clickseguros.net cuentan con un experto que les asesora y defiende sus intereses frente a las aseguradoras. A propósito de esto, los mediadores defienden a los clientes frente a las aseguradoras no solo porque es su obligación, sino también porque es de su interés protegerlos. De ser necesario, esta empresa también ofrece la posibilidad de contratar un abogado especialista en seguros.

Este sistema es más ventajoso que el de contratación directa, ya que no se limita la información disponible ni la capacidad de defensa y reclamación de derechos de los asegurados. Además, Clickseguro.net no cobra comisiones a sus usuarios.

Contratar un seguro de casa o de hogar con Clickseguro.net Este tipo de pólizas ofrecen protección y cobertura financiera en caso de eventos inesperados que pueden causar daños materiales en una vivienda. En este sentido, las coberturas se pueden aplicar tanto a la estructura de una inmueble como a los contenidos que hay en su interior. Además, estos productos ofrecen protección por responsabilidad civil, que se aplica cuando un tercero sufre una lesión o daño dentro de la propiedad asegurada.

En líneas generales, los seguros de hogar brindan tranquilidad y seguridad, ya que no es necesario preocuparse por gastos asociados a reparaciones o reemplazos ante distintas eventualidades. Con respecto a esto último, estos productos ofrecen protección en caso de incendios, robos o hurtos y daños por agua o desastres naturales.

Según indican los profesionales de Clickseguro.net, el coste de estas pólizas varían en relación con la ubicación de la vivienda, su tamaño, el valor de lo que contiene y el tipo de cobertura contratada. A la hora de buscar uno de estos seguros es conveniente evaluar distintas opciones para comparar precios y coberturas y recibir el asesoramiento adecuado para contratar solo las coberturas que realmente se necesitan.

¿Cómo elegir un seguro en esta plataforma? Tanto en el caso de los seguros de hogar como en los demás tipos de seguros, los clientes de Clickseguro.net reciben ofertas de distintos mediadores humanos (corredores y agentes de seguros). Para ello, es necesario completar una solicitud indicando algunos datos personales y el tipo de cobertura que se busca. Cuando el usuario ha recibido las distintas propuestas de los mediadores puede considerar cuál es la mejor y contratarla directamente. Al contar con distintas opciones, es posible acceder a una variedad de precios más baratos y coberturas mejor adaptadas que en una contratación directa con una web de aseguradora.

Por último, que el mediador no sea de la misma ciudad que el cliente no supone un problema porque el contrato puede realizarse íntegramente de manera online y sin necesidad de visitas personales.

Con Clickseguro.net es posible acceder a un seguro de hogar y a distintas pólizas de manera fiable y garantizada.