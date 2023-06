Delamora & Vonna Estudio disponen de su propio espacio en Casa Decor 2023

Dentro del sector de la decoración, el mobiliario de cocina ha tomado especial relevancia en la elección de las personas, por lo que la innovación es un aspecto imprescindible para una empresa como Delamora.

En ese sentido, Delamora es una compañía especializada en la fabricación y distribución de cocinas a medida, con base en el trabajo de un equipo totalmente profesionalizado. En colaboración con Vonna Estudio (@vonna_estudio) y Nicolas Poggetti (@nic_lund), Delamora trabaja en su espacio para ser parte del evento de interiorismo Casa Decor 2023, que se llevará a cabo del 13 de abril al 28 de mayo de 2023.

¿En qué consiste el concepto Wonder Chamber creado por Delamora y Vonna Estudio? Wonder Chamber es el cuarto de las curiosidades, un lugar donde se acumulan recuerdos y se coleccionan objetos sorprendentes. Concepto que tiene su origen en el Renacimiento, y sobre el que nacieron los actuales museos de arte. Inspirados en esta idea, el equipo de Vonna Estudio lleva el concepto a su máximo apogeo, como resultado de la superposición y convivencia de materiales heterogéneos que multiplican la belleza del espacio.

Para asegurar el éxito de su participación en Casa Decor 2023, Delamora y Vonna Estudio presentan este espacio de cocina que invita al público hacia lo desconocido. Contamos en el proyecto de Worder Chamber con XTONE (Porcelanosa), en la creación de su puesta en escena, mediante el aprovechamiento de la autenticidad que tiene la piedra natural y la innovación del porcelánico.

Y como complemento al espacio, Manila Wall Art decora a mano con su técnica de acrílico pintado directamente en las paredes del espacio, y Miele equipa el espacio con electrodomésticos cuyas características de diseño constructivo, confort de manejo y eficiencia-sostenibilidad son garantía de calidad.

El espacio de Delamora y Vonna Estudio para Casa Decor 2023 busca alejarse del enfoque tradicional El escaparate Wonder Chamber presentado por Delamora y Vonna Estudio para Casa Decor 2023 es producto del trabajo personalizado y la creatividad que caracteriza a ambas empresas. A través de la recopilación de fósiles, corales, fragmentos de mármol y madera de roble o latón, el espectador disfruta de una nueva realidad inventada.

Por otra parte, la ubicación por capas de los materiales se aleja del concepto tradicional de cocina y agrupa varias piezas claves, que se potencian entre sí, para la construcción del espacio. El tratamiento museístico del Wonder Chamber lo convierte en una vitrina que refleja las obsesiones personales de sus creadores, quienes buscan sorprender en el diseño de las cocinas.

Las personas interesadas en conocer los detalles del trabajo que realizan Delamora y Vonna Estudio para el Casa Decor 2023 tienen la posibilidad de revisar las redes sociales de la empresa fabricante de cocinas. El mayor evento de interiorismo del año tendrá lugar en la Calle Serrano 92, en Madrid, donde el público podrá disfrutar del Wonder Chamber de Delamora y Vonna Estudio.