Los negocios gastronómicos son indispensables para la supervivencia de la humanidad

Pues sí, si se deja de producir alimentos en el campo, los transportistas dejan de abastecer las ciudades, los mercados dejan de tener productos para vender y, de esta manera, toda la sociedad entra en colapso, incluido el mercado. Es posible que se desate una gran crisis con personas desesperadas en busca de alimentos para comer.

Ciertamente, este sería un escenario apocalíptico, pero ilustra bien la importancia que tiene toda y cada una de las industrias en la cadena alimentaria en cualquier país y en el mundo. Por esto mismo, el mundo es un mundo gastronómico, pues sin productos, alimentos y comida la sociedad entraría en conflictos y guerras, dejaría de existir. La supervivencia de la especie humana depende de todo el mecanismo y la cadena de producción de alimentos, así como todos los negocios involucrados en esta cadena gastronómica en diferentes países del planeta.

Entonces sin todos los emprendedores, empresarios y profesionales que se dedican a crear negocios y a trabajar en este sector gastronómico en este mundo, para que la gran mayoría de la civilización pueda vivir una vida más tranquila, segura y disfrutar más del mundo. Mientras otros trabajan duro para mantener todo este ecosistema alimentario esencial y gastronómico funcionando bien.

Así que los negocios gastronómicos, tal vez, sean uno de los más importantes, junto con la salud y la vivienda. Pues sin un techo para vivir, sin comida y sin salud no hay vida.

Es así que piensa el experto Sidharta Costa Pinto, que es un especialista y un gran estudioso del marketing gastronómico desde 1998, donde actúa en este mercado para los negocios gastronómicos en América Latina, más precisamente Brasil, Argentina y ahora en España desde 2017. Sabiendo muy bien que el sector gastronómico es distinto y completamente diferente a los demás sectores del mercado, pues tiene su propia dinámica y aspectos únicos para aquellos que viven y respiran el mundo desde el punto de vista gastronómico. Siendo uno de los sectores más importantes, quizá el más importante del mundo, se podría decir que se vive en un mundo gastronómico.

Así que con este pensamiento viviendo y respirando este sector gastronómico y con una vasta experiencia, Sidharta Costa Pinto creó el Mundo Marketing Gastronómico, una plataforma completa que va de la información a la acción para los profesionales y los negocios gastronómicos alrededor del mundo, con canales de podcasts, Youtube y una Academia.

Para aquellos principiantes, profesionales, gerentes o empresarios de los sectores de la restauración, hostelería, comercio y marketing digital se puedan informar, aprender y poner en práctica todo el poder del marketing gastronómico para los gastronómicos que actúan en este mercado en muchos países por el mundo.

Sidharta es uno de los que vive y respira el mundo gastronómico, incluso antes mismo de nacer. Qué casi ha nacido en un restaurante, pues su madre embarazada de él estaba en uno comiendo una comida típica de su provincia llamada “Maniçoba”, cuando sintió los dolores, rompió aguas y se fue al hospital, pues era Sidharta queriendo venir al mundo gastronómico a disfrutar.

Aunque cocina bien según sus amigos y familiares, ha seguido el otro camino gastronómico, el de marketing gastronómico. Dejando para su familia seguir con la gastronomía, pues tiene un hermano que es el Chef Saulo Meireles y tiene el restaurante japonés Shido en Barcelona, pero antes había tenido otros siete restaurantes. Además de su hermana, Desireé Meireles, que ha estudiado gastronomía en una de las mejores escuelas de Argentina y su padre, Gileno Meireles, que fundó una pequeña fábrica de panes artesanales llamada Aroma Panes Artesanales en Córdoba, Argentina. Así que es de una familia gastronómica y desde que nació ha tenido un contacto más cercano con la gastronomía. Conociendo muy bien el otro lado, que es el del negocio.

En Brasil fundó la agencia Deart Comunicación en 1998, donde pasó a atender restaurantes, bares y cafeterías. Además de pequeñas, medianas y grandes industrias del sector alimenticio del país. Además, en 2012 fundó el Cupons VIP, un e-commerce de compras colectivas cuyo el mayor sector era justamente el gastronómico. Así que tiene una gran experiencia en la práctica en el sector gastronómico. Ambos negocios han crecido en el mercado, ha facturado millones y atendió a muchos tipos de negocios gastronómicos diferentes, antes de cerrar en 2014 sus negocios tras problemas personales, ya que no tenía más cabeza para continuar con los negocios y, además de esto, la economía y el mercado brasileño estaba empezando una crisis.

Tras un período sabático en su vida llega a España en 2017 y empieza a reflexionar sobre su vida y también ayudar a su hermano y otros amigos. Un ejercicio que hizo reflexionar todos los conocimientos y experiencia, tanto teóricos como prácticos que tenía acumulados y experimentados a lo largo de su vida profesional y empresarial para los negocios gastronómicos. Reflexionando profundamente toda su experiencia y conocimiento de marketing desde 1998, nació así una visión única sobre el Marketing Gastronómico pensado 100 % para el sector y sus negocios.

Desarrolló, por tanto, una metodología propia de Marketing Gastronómico para ayudar aquellos que están iniciando en el sector, como también aquellos profesionales, gerentes, empresarios que trabajan o tienen un negocio gastronómico en este sector en el mercado.

Tras la pandemia de 2020 que paró todo el mundo, excepto el mundo gastronómico, que continuó produciendo y funcionando para mantener la orden y garantizar el alimento para todos.

En octubre de 2021 Sidharta resolve creó un podcast Mundo Marketing Gastronómico para recordar toda su experiencia en esta visión y metodología que tiene del marketing gastronómico, compartiendo así con el mundo para ayudar a los “Gastronómicos”, todos aquellos que trabajan, viven y respiran el mundo gastronómico para que los demás puedan disfrutar de la parte buena y social de los alimentos y de la gastronomía.

Así nace el canal de comunicación Mundo Marketing Gastronómico enfocado para todos aquellos que trabajan o tienen un negocio gastronómico, incluyendo aquellos del marketing digital que aún quieren saber y especializarse en el marketing gastronómico para aplicar en sus profesiones y/o negocios para atender a los negocios de los sectores gastronómicos.

Una de las muchas frases reflexivas de Sidharta Costa Pinto, suele decir que “La clave del éxito es la información y después la acción”, así piensa y ayuda a miles de personas por el mundo, ya que el canal de podcast Mundo Marketing Gastronómico es hoy escuchado en más de 20 países, siendo los tres primeros España con 43 %, EEUU con 14 % y América Latina y Central con 20 %. Además de otros países del mundo, incluyendo ahí un poco de Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y hasta Japón, según estadísticas de las plataformas. Está disponible en Spotify, Apple, Google, iVoox, Deezer, Radio Republic y otras.

Cuenta con Tuan Fachinetti como hosting del podcast, tanto para informar los contenidos educacionales, informativos y prácticos de marketing gastronómico de la visión y metodología de Sidharta Costa Pinto, como también hacer las entrevistas para el podcast con referentes tanto del marketing, profesionales expertos que pueden aportar mucho al sector, como también profesionales y chefs referentes del sector gastronómicos, a ejemplo del Chef Dado Lima de la segunda mayor cadena de hamburguesa de España, la Toro Burger Lounge con más de 40 restaurantes y facturación millonaria, atrás solo de la cadena Goiko.

Según datos de 2022 informado por Spotify, el podcast Mundo Marketing Gastronómico ha hecho un 96 % más contenidos que los otros competidores de la misma categoría de marketing, aunque no tiene una categoría de marketing gastronómico, lo que lleva a analizar que son uno de los primeros, quizá el primero sí aún existirá la categoría de marketing gastronómico en las plataformas de podcasts. Además de haber logrado estar entre los 5 % de los podcast más compartidos a nivel mundial en Spotify, sin hablar que para su audiencia está entre los Podcasts top 5 preferidos, según informa datos de Spotify de 2021/2022.

Ante el gran éxito de Mundo Marketing Gastronómico como canal de difusión de información, conocimientos, metodologías, estrategias, casos de éxito, gastrohistorias, entrevistas con expertos y aprendizajes para miles de gastronómicos en todo el mundo cada semana, surge ahora la Academia Mundo Marketing Gastronómico. Esta plataforma educativa, pensada exclusivamente para profesionales y empresarios del sector de la restauración, hostelería, comercio y marketing digital, tiene como objetivo brindar una transición práctica desde la información proporcionada en canales de podcasts y YouTube hacia el uso de mapas mentales, guías prácticas, cursos y mentorías en línea. La Academia Mundo Marketing Gastronómico ofrece contenido desarrollado y/o impartido por el reconocido experto Sidharta Costa Pinto, así como por otros profesionales expertos en el mercado de cualquier parte del mundo. Es una especie de Netflix para gastronómicos aprender de forma práctica a través de una metodología 100 % pensada y desarrollada para la gestión y acciones del marketing gastronómico para los profesionales y empresarios que actúa en este mercado tan importante para la sociedad que es el gastronómico en muchos países.

En la Academia Mundo Marketing Gastronómico se aprende sobre la gestión completa y estratégica del Marketing Gastronómico, como también de todos los canales online del digital, aquellos de las redes sociales de Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, etc. Además de las plataformas claves de la web como Google, TripAdvisor, The Fork, Booking, Opentable y apps de delivery como Glovo, Deliveroo, Just Eat y otras claves para el sector gastronómico. También sobre la gestión de la presencia y reputación digital, del branding, de la comunicación, del neuromarketing, de ventas y mucho más. Todo para que los profesionales y negocios sean más exitosos en el mercado de la restauración, hostelería, comercio y del marketing digital.

Siendo, por tanto, un rincón de información y aprendizaje para aquellos gastronómicos profesionales y empresarios que aún desean especializarse en el marketing gastronómico, actualizarse para la era digital y de las inteligencias artificiales, tanto para sus profesiones o negocios. Sin duda, los canales de difusión online gratuitos y la Academia Mundo Marketing Gastronómico son una de las mejores plataformas educacionales para aprender más sobre el marketing gastronómico enseñado por Sidharta Costa Pinto, para ser más exitoso en la profesión, trabajo o en el negocio. Independientemente del país en que se esté se puede aprender y así encontrar los mejores resultados para dominar el digital, comunicar mejor, atraer nuevos clientes, recordar aquellos eventuales y habituales, así como generar más ventas, el crecimiento y la consolidación de la profesión y/o negocio en el mercado del mundo gastronómico.