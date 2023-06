El wifi 4G en casa con datos ilimitados de OROC es una alternativa ideal para las segundas residencias

A medida que se acerca el verano y aumentan los desplazamientos a segundas residencias, el wifi 4G en casa de OROC se presenta como una solución ideal para aquellos usuarios que buscan una conexión a internet rápida y fiable, sin necesidad de contratar servicios de fibra o ADSL. Esta innovadora tecnología permite a los usuarios conectarse a la red utilizando la misma cobertura que proporciona su teléfono móvil 4G.

A diferencia de la fibra o el ADSL, el wifi 4G en casa es una opción especialmente adecuada para aquellos lugares donde la cobertura de estos servicios es limitada o inexistente. Además, ofrece la ventaja de no requerir la contratación de un servicio de telefonía fija, lo que la convierte en una opción flexible y económica para las segundas residencias.

El funcionamiento del wifi 4G en casa es sencillo. El usuario utiliza la red móvil 4G para establecer una conexión a internet que puede ser compartida por varios dispositivos simultáneamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta opción tiene una limitación en cuanto a la cantidad de datos disponibles para descargas y uso compartido de archivos. A diferencia de la fibra, que no impone límites en el consumo de datos, el wifi 4G en casa depende de la cantidad contratada por el usuario.

En este sentido, OROC Fibra y Móvil se posiciona como una excelente opción para aquellos usuarios que deseen disfrutar de una conexión wifi 4G en casa durante el verano. La compañía ofrece una de las tarifas ilimitadas más competitivas del mercado, con llamadas y datos ilimitados por tan solo 24 euros al mes. Además, la promoción “Pásate a OROC" brinda la oportunidad de disfrutar de datos ilimitados durante los cinco primeros meses en la compañía, y después 70 GB, junto con llamadas ilimitadas por tan solo 12 euros al mes.

Una de las ventajas adicionales de OROC es que no requiere ningún compromiso de permanencia, lo que supone para los clientes la libertad de cambiar de compañía o darse de baja en cualquier momento. Para utilizar el servicio de wifi 4G en casa de OROC, los clientes reciben una tarjeta Dual SIM, por un coste adicional de solo dos euros al mes, que se debe insertar en el router 4G. Es importante destacar que los usuarios deberán adquirir su propio router 4G, ya que la compañía no incluye este dispositivo en su oferta.

El wifi 4G en casa se presenta como una alternativa confiable y flexible para aquellos usuarios que buscan una conexión a Internet en sus segundas residencias durante el verano. Con la oferta competitiva de OROC Fibra y Móvil, los usuarios disfrutarán de una conexión rápida y sin límites de datos, permitiéndoles estar conectados y disfrutar de todos los servicios en línea que deseen.