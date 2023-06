Alquiler de despachos en Madrid de la mano de Atrium

La incertidumbre económica y los problemas de inflación y demás que tienen amenazado al país no han podido frenar el crecimiento que ha tenido el sector del alquiler de oficinas en Madrid en los últimos meses. En el primer trimestre del 2023 la búsqueda de oficinas en esta ciudad ha aumentado a un 55 % con respecto a la media del año pasado, ocurriendo lo mismo en Barcelona, pero con un 25 %. En este contexto, empresas experimentadas del sector como Atrium ofrecen sus servicios de alquiler de despachos con excelentes comodidades y magníficas garantías.

Despachos full equipados para empezar a trabajar, en Atrium Para las empresas que están buscando despachos equipados con las mejores condiciones para instalarse a trabajar en Madrid, Atrium es una de las opciones más destacadas. Atrium es una empresa de alquiler de despachos en Madrid y Pozuelo que presenta espacios dotados con los servicios y equipos necesarios para comenzar a trabajar. Entre las características más destacas que presenta el contrato de alquiler es que no tiene un mínimo tiempo de permanencia ni requiere un aval bancario, además de que con la misma tarifa plana el cliente tiene acceso a todos los servicios, salvo el coste de consumo telefónico que se aplica directamente en la tarifa del operador. Entre los beneficios que ofrece el alquiler de despachos en Atrium está la atención personalizada de llamadas, internet de fibra óptica, soporte técnico y asesoramiento informático, domiciliación legal, comercial y social, impresión, fotocopiadora, escáner, recepción por correspondencia y paquetería, entre otros. Además, por un coste adicional se pueden añadir servicios exclusivos de acuerdo a las necesidades de cada empresa, como secretaria por horas, traducciones, gestión de agendas, reservas de viajes, materiales de oficina, organización de eventos, creación de páginas web, e-commerce, etc.

¿Qué diferencia a Atrium de una empresa tradicional de alquiler de despachos y oficinas? En cada uno de los servicios que presenta, Atrium destaca por un valor diferenciador que lo convierte en único. Esta compañía es un centro de negocios, por lo que cada una de las oficinas y despachos que dispone viene completamente equipado con lo que las compañías necesitan para comenzar a trabajar inmediatamente, sin realizar ningún tipo de inversión inicial y con la ventaja de retirarse cuando quieran. Esto se debe a la naturaleza misma del contrato, el cual está estipulado como un contrato de servicios y no como contrato de arrendamiento. Contar con todas estas comodidades representa un alto ahorro de costes a nivel económico, pero también en el uso eficiente de servicios, tales como los sistemas de impresión y los equipos de red, puesto que son compartidos por varios clientes. Por otro lado, también existe un ahorro en costes de personal, ya que Atrium cuenta con un equipo recepcionistas y personal de mantenimiento que trabaja para sus clientes por una fracción del coste que tendría este personal en cualquier empresa.