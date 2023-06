La importancia de trabajar con head hunter especialista en cargos IT, con HappyJob

Las empresas chilenas están enfrentando problemas para encontrar profesionales de las tecnologías de la información (IT) que cubran sus crecientes necesidades. Se trata de una dinámica que puede afectar a la competitividad de las compañías tanto en el mercado local como en el nacional y el internacional. Teniendo en cuenta esto, HappyJob ofrece sus expertos servicios como headhunter para la búsqueda, identificación y selección del personal en IT más capacitado para responder a las demandas de cada empresa.

El reto de encontrar los profesionales IT más competitivos De acuerdo con un reporte desarrollado por Sence, el mercado laboral chileno tiene un déficit de 6.000 profesionales en IT cada año, un fenómeno que afecta también a otros países de Latinoamérica y que representa un desafío para las empresas que deben competir con compañías de Estados Unidos o Europa en tiempos de globalización. Para entrar más en detalle, entre las demandas de mayor exigencia en el mercado se encuentra la de desarrolladores de software.

Ante esta situación, el headhunter o cazatalentos puede ofrecer soluciones novedosas y todas las estrategias posibles para llegar a los perfiles más idóneos y que mejor puedan influir en la organización, productividad y rentabilidad de las compañías. Este servicio, además de garantizar un ahorro en el gasto que puede suponer una mala elección, también ahorra tiempo y energía al personal interno de las compañías.

En esta línea, el headhunter diseña estrategias de búsqueda de candidatos con un completo estudio de Mercado, realiza un informe final sobre los 3 profesionales elegidos y posteriormente, una vez que la empresa selecciona y contrata a uno de los 3 candidatos presentados, hace un seguimiento riguroso a sus labores.

Selección Inteligente-Consciente y sin sesgos HappyJob cuenta con especialistas en cargos IT que pueden ayudar a las empresas a resolver sus necesidades. En el proceso, se trabaja a través de la metodología de Selección Inteligente-Consciente, empezando con una evaluación gamificada que identifica a través del juego rasgos de personalidad, habilidades cognitivas y emocionales, y fortalezas para el cargo. Para evaluar y analizar los resultados, HappyJob aprovecha la inteligencia artificial, evitando cualquier tipo de riesgos de sesgos en la selección.

Asimismo, HappyJob es consciente del peso que tienen estos procesos en el posicionamiento y la imagen de las empresas, razón por la cual se ofrece constante feedback a los aspirantes y se les hace sentir importantes para la compañía. Por estos motivos, HappyJob es el aliado ideal para encontrar el profesional en IT que cada una de sus empresas cliente requiere.