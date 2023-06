Infocopy brinda una guía de soluciones a los problemas comunes en impresoras

Guía básica para diagnosticar y solucionar los problemas más comunes como el tan fastidioso atasco de papel y líneas en la impresión En la actualidad contar con una impresora en el hogar u oficina trae múltiples beneficios y resulta bastante rentable, pero como todo dispositivo de computación es común encontrar algunos detalles técnicos, desde el atasco de papel hasta desvanecimiento de color en la impresión, que nos dificultan la realización de las tareas del día a día de forma eficiente y ralentizan la productividad.



Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, comparte sus conocimientos para que los usuarios puedan resolver estos contratiempos, que ahorrará la tarea de tener que programar una visita técnica y ayudará a cualquier usuario ganar tiempo.

La impresora no responde. El usuario se debe asegurar que el dispositivo esté encendido, los cables se encuentren bien conectados en sus respectivos lugares, y en caso de que se trabaje por Wi-Fi, cerciorarse que las redes inalámbricas estén funcionando y configuradas de manera correcta. Por último, verificar que el controlador esté instalado y actualizado a su última versión.



No sale impresión. Este esun error muy común cuando se tienen múltiples dispositivos de impresión instalados en el ordenador. En este caso debe estar seleccionado el dispositivo correcto en pantalla, además de revisar la cola de impresión antes de enviar el documento varias veces, verificar que la bandeja tenga papel y que los cartuchos estén cargados. En algunas ocasiones, apagar y encender el dispositivo puede solucionar el inconveniente.



Mala calidad de impresión. El papel hace un mundo de diferencia en la calidad de las impresiones, sin embargo, se debe inspeccionar los cartuchos y que estos estén en buen estado con suficiente tinta. Igualmente, hay que considerar los ajustes de impresión seleccionados, pues no es lo mismo imprimir bajo la opción de "borrador" que en "alta calidad". Si los colores salen desvanecidos puede ser que la tinta se esté secando o que los rodillos presenten desgaste, en este caso necesitan ser reemplazados.



Se atasca el papel. El problema más común de toda impresora. Para solucionar este contratiempo, el usuario puede ventilar el papel antes de introducirlo en la bandeja con el fin reducir estática y polvo, luego reinsertar las hojas de forma alineada con las guías de la bandeja.



En la medida de lo posible no se debe introducir papel arrugado o doblado, ya que posiblemente ocasionará más atascos. A veces se encuentra un "atasco fantasma", el cual puede ser un error mecánico que se presenta cuando demasiadas hilas de papel se acumulan en el mecanismo de engranaje. En este último error se destaca la importancia del mantenimiento preventivo de los equipos. Estos consejos sin duda marcarán un antes y después para cualquier persona que tiene una impresora en su hogar u oficina, resaltando que a todo equipo de impresión se le debe dar mantenimiento preventivo por parte profesionales altamente calificados, como los que conforman el personal de Infocopy, que garantizan un servicio técnico de calidad y especializado en impresoras Kyocera.