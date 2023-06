El potencial de las mujeres como fuente de talento en los empleos relacionados con la ciencia y la ingeniería está desaprovechado en España

Los efectos de los estereotipos de género en las profesiones STEM es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad, gobiernos y empresas en todo el mundo a la hora de lograr la igualdad e impulsar el desarrollo científico. Así lo confirma un estudio de opinión realizado por la compañía 3M en España y en otros 17 países del mundo De la radiografía elaborada por 3M, el 89% de los encuestados en España coincide en diagnosticar como un problema serio, sin distinción de género, la falta de estudiantes y trabajadores en carreras y empleos relacionados con las llamadas profesiones STEM (acrónimo de los términos en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Así, el 93% cree necesaria y urgente la incorporación de más profesionales cualificados en estas disciplinas, ya que prevé consecuencias sociales económicas y sociales graves, e incluso futuros efectos negativos sobre calidad de vida, si no se cubre la demanda insatisfecha de estos perfiles.

En este sentido, ocho de cada diez encuestados en España (84%) considera que el potencial de las mujeres como fuerza laboral y de conocimiento en el ámbito de las carreras está especialmente desaprovechado.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniera el 23 de junio, la empresa ha querido "resaltar cómo la sociedad española es cada vez más consciente de la importancia de la formación basada en las ciencias, de los problemas que entraña la falta de perfiles especializados en general, y de talento femenino en concreto. Incrementar la representación de las mujeres en estas disciplinas es esencial para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales STEM" ha comentado Roberto Anta, director general de 3M en España.

El reto de la diversidad

Las mujeres no serían el único colectivo infrarrepresentado dentro de las profesiones STEM, problema que para un 78% de los encuestados también afecta al talento LGTBI y al colectivo de personas con discapacidad, lo que resta diversidad en España a la fuerza laboral cualificada.

El reto de la diversidad fue abordado en el reciente foro europeo Women in Tech, celebrado en Varsovia. Allí la científica, y embajadora global de 3M para la promoción de la ciencia, Jayshree Seth alertó de la importancia fundamental de la diversidad para resolver los desafíos de actuales con innovaciones basadas en la ciencia. "Necesitamos equipos que integren tantas perspectivas diferentes como sea posible. Históricamente, las mujeres han estado subrepresentadas en muchos campos STEM y en 3M está comprometida con abordar esta brecha".

En este escenario, un 72% de los españoles considera que la pobre representación de estos colectivos dentro de las profesiones STEM se debe a diferencias en el acceso a la educación y un 82% cree necesarias medidas específicas para estimular y sostener las vocaciones científicas en estos grupos sociales que suman más de la mitad de la población.

Cuestión de percepción e imagen social

El Estudio también señala como posible freno para la incorporación de nuevos estudiantes a estas carreras la percepción social sobre estas las mismas. Un 64% de los encuestados cree que este tipo de profesiones aún tienen cierto estigma social, y la mayoría (91%) cree que la imagen de estas ocupaciones debería mejorar para que más personas optasen por ellas.

Un dato curioso en este sentido es que hasta un 61% de los españoles consultados considera que son los padres los que desaniman, o directamente disuaden, a sus hijos de optar por una especialización en este ámbito.

Estado de la Ciencia 3M 2023

El estudio de 3M Estado de la Ciencia 2023 revela tendencias globales de 17 países de todo el mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Taiwán, Brasil, México, Japón, Corea del Sur, España, China, India, Francia, Hong Kong, Italia, Tailandia y Australia. La investigación muestra cómo personas de todo el mundo perciben el futuro de la innovación y cuestiones como la confianza en la ciencia, el cambio climático, el futuro de la atención sanitaria o la transformación digital. El estudio se ha realizado a una muestra de unas 1.000 personas por país.