Existen sueros premium que valen su peso en oro y no pasan de los 100€ en marcas como Medik8 y Boutijour

Forman parte de la rutina de belleza diaria y son capaces de aportar beneficios extras a la piel como tratar las manchas, aportar luminosidad, proteger de los agresores externos o incluso trabajar los signos de la edad Aunque el cosmético estrella que la mayoría piensa en una rutina de skincare, por tradición, sea la crema hidratante, lo cierto es que los serums cada vez son más populares. Hay sueros para prácticamente todo. Para eliminar manchas, tener la piel más jugosa e hidratada, difuminar las arrugas y pequeñas líneas, iluminar la piel. Y, claro, no es para menos. "Siempre que se quiere resolver un problema específico en la piel del rostro, se debe recurrir al sérum, puesto que llevan un mayor porcentaje de activos destinados a resolver preocupaciones concretas. Además, un gran punto a su favor es que se pueden encontrar sueros con potencia premium que ofrecen grandes resultados con precios democráticos", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

La barrera de los 100€ es dura, pero existen sérums por debajo de ella y ¿se sabe exactamente qué es un sérum? Por si hay algún despistado en la sala, Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode, lo aclara. "A diferencia de la crema hidratante, el sérum tiene una textura ligera y altamente concentrada en ingredientes activos, ya sea la vitamina C, el ácido hialurónico, los retinoides, etc. Está creado para penetrar profundamente en la piel y brindar beneficios específicos. Suelen ir cargados y vehiculizados para permitir una mejor absorción y mayor efectividad".

­¿Por qué se debería incorporar un sérum a la rutina de skincare?

Por mucha prisa que se tenga, si no se usa sérum, se está cometiendo un error beauty. Son solo unos segundos, así que, como dice Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza "cuando aplicas un sérum y notas cómo te deja la piel, perderás para siempre la pereza, además, son solo 30 segundos lo que se tarda en usar y esperar a que se absorba". Como hay de tantos tipos, siempre cubren las necesidades específicas de la piel. "Un sérum bien formulado puede abordar una gran variedad de problemas cutáneos, como arrugas y líneas finas, hiperpigmentación, sequedad, opacidad y falta de firmeza. Al elegir un suero adecuado para tus necesidades individuales, le estarás dando un impulso adicional a la rutina de cuidado facial y abordarás de manera específica las preocupaciones concretas", apostilla Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Pero si hay algo que hace imprescindible a un sérum, es su alta concentración en ingredientes activos, "como antioxidantes, péptidos, ácido hialurónico y vitaminas. Estos componentes se formulan en una textura ligera y de rápida absorción, con tecnologías a la vanguardia en cuanto a carga de activos y sistemas de entrega para que la piel los asimile adecuadamente, lo que permite que los ingredientes penetren profundamente en la piel, brindando beneficios específicos según el tipo de sérum utilizado", Marta Agustí, experta en cosmética y asesoría técnica de Purenichelab.com

Y, si todavía no se está convencido, lo acabará haciendo Bella Hurtado, la directa técnica de Boutijour. "Sabemos que el sérum, penetra muy bien en la piel, pero lo que no todo el mundo conoce es que un perfecto potenciador del resto de productos que se usan. Es decir, después de aplicar un sérum, la piel está más receptiva y la combinación de ingredientes activos específicos de esos productos, ya sea una crema hidratante, un contorno de ojos, etc., junto con los beneficios del propio sérum, proporcionan una sinergia única para obtener una piel más joven, saludable y luminosa".

­Los sueros favoritos por menos de 100 €

Super C Ferulic, de Medik8, es un suero de vitamina C con un 30% de ácido ascórbico etilado, una de las formas de vitamina C más potentes, enriquecido con vitamina E y ácido ferúlico para hacer un refuerzo antioxidante. 82 € en Medik8.es

­Iluminador, reafirmante, con poder cicatrizante y seborregular. Así es Watercress & Copper Lyric, de Byoode. ¿Se le puede pedir algo más a un suero? Pues, ojo, que su ingrediente estrella es el glutonato de cobre, que mejora la elasticidad y firmeza de la piel y hay quien lo prefiere al retinol. Además, combate la inflamación, el enrojecimiento, el acné y otras afecciones de la piel. Cuenta también con niacinamida, minerales esenciales, y la okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable. 55 € en Byoode.

­Con una textura ligeramente aviscosada, Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, se absorbe inmediatamente. Trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve para hidratar, iluminar y reafirmar y proteger; la flor de camelia -rica en Vitamina C-; o la niacinamida calmante. Además, ofrece una capacidad antioxidante única. 69€ en Purenichelab.com

­Porque deja un aspecto glow como el de las pieles de Jennifer Lopez y Hailey Bieber, porque suaviza la apariencia de arrugas y pliegues y porque contiene combinación de Omegas 3, 6 y 9 presentes en los aceites de semillas de chía y lino, merece mucho la pena tener en el radar el Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil, de Perricone MD. Se trata de un suero en formato aceite, intensamente nutritivo con Acyl-Glutathione, un antioxidante capaz de tratar visiblemente los signos de la edad. En Perricone MD por 90 €