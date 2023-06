Gracias al avance tecnológico de las últimas décadas, los drones se han popularizado alrededor del mundo. A pesar de que su origen está relacionado con fines bélicos, en la actualidad, se utilizan para distintos ámbitos, como la seguridad, el entretenimiento o la investigación. Debido al auge que existe con los drones, se han creado normas que regulan su tráfico aéreo. En España, la entidad responsable de controlar el tráfico de drones es Enaire Drones y desde el portal What The Quad explican todo lo que los operadores de drones necesitan saber al respecto.

Enaire Drones, la web que controla el espacio aéreo español para el uso de drones Con el objetivo de facilitar la integración de los drones en el espacio aéreo español y garantizar sus operaciones de forma segura, la empresa pública encargada del control y tráfico aéreo en España ha creado el portal Enaire Drones.

Esta plataforma permite a los operadores de drones planificar sus operaciones y recibir las autorizaciones requeridas en caso de querer volar en espacios controlados. Asimismo, la web de una sección de información, en la cual los usuarios pueden consultar toda la normativa y restricciones que aplican en el estado español acerca del uso de drones. Además, pueden ver los requisitos para volar en zonas controladas y los diferentes tipos de drones existentes. Otra sección del portal trata la Gestión de Tráfico Aéreo de Drones. Con esta sección, la plataforma permite realizar solicitudes de autorización para volar en diferentes espacios aéreos de España, además de recibir en tiempo real la confirmación de las mismas. De esta manera, el proceso de gestión se realiza más rápidamente y se minimizan los costes asociados con la obtención de este tipo de autorizaciones.

¿Cómo conseguir la licencia de operación de drones en España, con Enaire Drones? En el portal What The Quad explican de forma detallada los pasos y requisitos necesarios para obtener una licencia de operación de drones. Al respecto, el requisito fundamental para iniciar el proceso es ser mayor de 18 años. A continuación, es necesario realizar cursos de formación que garanticen que el usuario está capacitado para ser un piloto de drones; los programas se pueden realizar tanto de forma presencial como online con entidades acreditadas por la AESA. Una vez que se disponga de la certificación y se cumpla con las normas y restricciones establecidas, se puede solicitar la licencia para piloto de drones directamente en la plataforma de la AESA o en algún centro de atención de esta agencia.

Es importante estar informado y actualizado acerca de todas las noticias, regulaciones y normativas vigentes sobre la utilización de drones para garantizar un uso y operación adecuado de estos dispositivos. Por ello, What The Quad es una excelente opción informativa, ya que muestra en detalle todo lo relacionado con drones y el pilotaje de los mismos en España.