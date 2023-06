Clínica Dental Victoria señala las ventajas de los implantes dentales

El edentulismo, en la actualidad, es una de las afecciones bucales más frecuentes y que mayores consultas reúne entre los pacientes españoles.

Definido como una pérdida paulatina parcial o total de las piezas dentarias, esta condición suele ser subestimada por las personas que no se preocupan por efectuar los reemplazos correspondientes cuando los daños ocurren en lugares poco visibles y que no comprometen la estética facial.

Sin embargo, las consecuencias de no reponer los dientes podrían repercutir a futuro en la salud bucodental, por lo que resulta importante recurrir a métodos como los implantes dentales en Valencia que ofrece la Clínica Dental Victoria.

Una solución eficaz para recuperar la funcionalidad y estética de la boca Existe una creencia errónea de asociar al edentulismo con una edad avanzada. La realidad es que hay múltiples causas que explican la pérdida de piezas dentarias a lo largo de la vida.

Entre ellas, se encuentran la poca higiene bucodental con escaso cepillado de dientes, las caries, fracturas, el sarro acumulado, golpes o traumatismos y enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis. Además, otro factor clave es el de no acudir al dentista al menos una vez al año para hacerse un control.

Las consecuencias derivadas de esta afección repercuten en la apariencia del paciente, con efecto inmediato en su autoestima y en la estructura facial, con un aspecto más envejecido en la parte superior de la mandíbula; en la funcionalidad biológica, por dificultades para masticar alimentos y deglutirlos. Al mismo tiempo, tienden a generar malformaciones dentales, oclusión y problemas en la mordida; y, en los casos de las piezas que ocupan posiciones delanteras, se hacen evidentes las complicaciones fonéticas.

En este marco, los implantes dentales en Valencia que brinda la Clínica Dental Victoria funcionan como dientes originales sanos que otorgan estabilidad y una sensación idéntica a una pieza natural. Al mismo tiempo, en comparación a otras soluciones como pernos o coronas, este procedimiento no daña los dientes adyacentes ni la encía.

El tratamiento consiste en la implantación de elementos de titanio en el lugar de la raíz original para impedir que el resto de las piezas dentales se desplace hacia el hueco del diente ausente y genere un efecto dominó sobre la dentadura.

Una intervención rápida y sin molestias A través del doctor Fernando Ruiz Roda, de dilatada trayectoria en implantología dental, el establecimiento médico valenciano garantiza una intervención rápida y de calidad en la que el paciente no requiere de ingreso ni hospitalización.

Asimismo, el procedimiento es una cirugía ambulatoria mínimamente invasiva que emplea anestesia local y no genera dolores posteriores e incluso –con las recomendaciones del odontólogo– la persona puede hacer una vida normal.

De esta manera, la labor del equipo especialista permite que el paciente pueda volver a hablar, masticar y sonreír con tranquilidad, que logre un aspecto más rejuvenecido y recupere la confianza.

La Clínica Dental Victoria, gracias a su calidad profesional y tecnología avanzada, es una garantía en la salud bucodental.