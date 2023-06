Conocer si un municipio cumple con los ODS y la Agenda 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas establecidas por la ONU en 2015, con la finalidad de hacer un llamado mundial para acabar con la pobreza, proteger el planeta Tierra y garantizar que para el año 2030 todas las personas gocen de paz y prosperidad en unas ciudades sostenibles.

No obstante, sin el apoyo de los gobiernos locales, la implementación de los ODS y la Agenda 2030 es imposible. Por ello, MunicipiODS pone a disposición de los ciudadanos el curso de especialización universitario Implantación de la Estrategia de Sostenibilidad en Municipios.

¿Cómo saber si un municipio cumple con los ODS y la Agenda 2030? Si bien es de suma importancia contar con el apoyo de los ciudadanos para implementar los 17 ODS, los gobiernos locales deben participar activamente en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los mismos.

La manera más fácil de identificar si un municipio cumple con los ODS y la Agenda 2030 es consultar cuáles son las acciones básicas de cada uno de los 17 objetivos y observar si se están aplicando o no. Cada uno de los objetivos cuenta con un plan de acciones mínimas que todo gobierno debería realizar para cumplir con la Agenda 2030.

No obstante, todavía suelen surgir dudas en los ciudadanos y representantes de municipios sobre cómo conseguir cumplir plenamente los ODS y la Agenda 2030. Por esta razón, se está llevando a cabo un curso especializado sobre la implantación de las diversas estrategias de sostenibilidad ambiental en los municipios de España.

Formación especializada en ODS y Agenda 2030 El curso de especialización universitaria Implantación de la Estrategia de Sostenibilidad en Municipios tiene como principal objetivo formar a los ciudadanos para ser técnicos municipales en ODS y Agenda 2030, con una certificación en el cumplimiento de los objetivos para los municipios.

Esta formación imparte una metodología que sirve como herramienta facilitadora, orientada a técnicos de los ayuntamientos para el desarrollo de los objetivos relativos a la economía circular, la salud y la educación, las políticas de género, la inclusión y la lucha contra la desigualdad, la generación de empleo, la transparencia del gobierno o la participación ciudadana, entre otros aspectos.

El curso cuenta con varios métodos de enseñanza: desde formaciones presenciales hasta clases en línea, material didáctico y homologaciones de reconocidas instituciones. Por su parte, la plataforma de MunicipiODS brinda recursos a técnicos municipales, haciendo difusión de buenas prácticas, guías, manuales y formación, de manera que contextualiza los ODS en el ámbito local. Además, contribuye a la creación de indicadores y un sistema de evaluación que facilite la verificación de la implementación y mejora continua de estas estrategias.