Rankia celebra su 20º aniversario con una gala llena de brillo financiero en Madrid

En la gala se ha hecho entrega de premios a entidades y profesionales del sector financiero reconociendo su trabajo y trayectoria Hace 20 años nacía la web de Rankia como un pequeño proyecto incubado en Valencia. Esta misma tarde, en una gran celebración en Madrid, los cofundadores Miguel Arias, Esther Láez y Juan Such subieron al escenario para cerrar una gala llena de emoción y reconocimientos a las principales figuras y entidades del mundo financiero. Con la misma pasión y dedicación que los llevó a lanzar este proyecto en febrero de 2003, dieron por finalizado un evento que congregó a los mejores profesionales financieros de España.

A lo largo de la velada, se entregaron los esperados premios Rankia, que reconocen cada año a las entidades y personalidades más destacadas del mundo financiero. Unos premios que se otorgan democráticamente gracias a las votaciones de más de 15.000 usuarios. La sala se llenó de aplausos y brindis en honor de los que, con su labor, siguen impulsando el avance y crecimiento de este sector.

El evento, además de ser un merecido homenaje a quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación al crecimiento de Rankia, también reflejó el espíritu de la empresa: la apuesta por la innovación, el valor de la comunidad y la constante búsqueda de la excelencia. Con el mismo entusiasmo con el que Rankia ha enfrentado sus primeros 20 años, se compromete a seguir trabajando y creciendo con el objetivo de ofrecer el mejor servicio de información financiera a sus usuarios.

También ha servido para la presentación en primicia de las nuevas webs de Rankia en el Reino Unido (www.rankia.co.uk), Francia (www.rankia.fr) y Brasil (www.rankia.com.br), afianzando su presencia ya en 13 países de Europa y América.

Juan Such, cofundador y presidente de Rankia, ha mostrado su increíble gratitud y emoción por todo lo que se ha logrado en estos 20 años y por las nuevas oportunidades que se vislumbran en el horizonte. La meta de Rankia sigue siendo convertirse en la mejor plataforma de contenidos internacional para facilitar la toma de decisiones financieras informadas, todo esto basado en la independencia de Rankia y en su amplia comunidad de usuarios.

Y aunque la fiesta llegó a su fin, el espíritu de Rankia sigue más vivo que nunca. Con 20 años a sus espaldas, esta plataforma sigue demostrando que está lista para enfrentar los retos de las finanzas del futuro. Por otros 20 años más de éxito e innovación.

Los premiados han sido:

CATEGORÍA BROKERS Y COTIZADAS:

MEJOR BROKER MULTIPRODUCTO - INTERACTIVE BROKERS

MEJOR BROKER PARA ACCIONES - DEGIRO

MEJOR BROKER PARA OPERAR CON FUTUROS Y OPCIONES - IBROKER

MEJOR APP MÓVIL PARA INVERTIR - IG ESPAÑA

MEJOR PLATAFORMA PARA INVERTIR - PROREALTIME

MEJOR BROKER PARA COMPRAR ETFS - SCALABLE CAPITAL

MEJOR BROKER PARA OPERAR CON CFDS - XTB

MEJOR BROKER PARA OPERAR EN DIVISAS - eToro

MEJOR BRÓKER CON SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - XTB

MEJOR ATENCIÓN AL ACCIONISTA POR COTIZADA - LABORATORIOS ROVI CATEGORÍA FONDOS DE INVERSIÓN:

MEJOR GESTORA INTERNACIONAL - BLACKROCK

MEJOR GESTORA NACIONAL - RENTA 4

MEJOR FONDO SOSTENIBLE - BLACKROCK WORLD HEALTHSCIENCE

MEJOR FONDO DE RENTA VARIABLE - AZVALOR INTERNACIONAL FI

MEJOR FONDO DE RENTA FIJA - AMUNDI FUNDS - PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR (C)

MEJOR FONDO TEMÁTICO - BELLEVUE BIOTECH B ACC EUR

MEJOR FONDO MIXTO - GLOBAL ALLOCATION

MEJOR COMERCIALIZADORA DE FONDOS - MYINVESTOR

MEJOR PLAN DE PENSIONES - MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS P

MEJOR EMISOR DE ETFS - AMUNDI

MEJOR GESTOR AUTOMATIZADO - INDEXA CAPITAL CATEGORÍA CARTERAS DE INVERSIÓN:

MEJOR CARTERA GESTIÓN ACTIVA RENTA VARIABLE -Carles Figueras Alkimia

MEJOR CARTERA GESTIÓN ACTIVA RENTA FIJA - Juan Gómez Avantage Capital

MEJOR CARTERA GESTIÓN INDEXADA RENTA VARIABLE - Javier Lorenzo GPM

MEJOR CARTERA GESTIÓN INDEXADA RENTA FIJA -Miguel López Capitalia Familiar CATEGORÍA BANCA:

MEJOR PRODUCTO FINTECH - BIZUM

MEJOR PRÉSTAMO - ING

MEJOR CUENTA DE AHORRO O DEPÓSITO - EBN BANCO

MEJOR HIPOTECA VARIABLE - MYINVESTOR

MEJOR HIPOTECA FIJA - EVO BANCO

MEJOR CUENTA CORRIENTE - BBVA

MEJOR CUENTA NÓMINA - BANKINTER

MEJOR BANCO ONLINE - OPENBANK Rankia

Rankia es una comunidad financiera online que tiene como objetivo proporcionar información, noticias, análisis y opiniones relacionadas con el mundo de las finanzas, la inversión y la economía para ayudar a sus usuarios a tomar mejores decisiones financieras. Fundada en febrero de 2003, Rankia cuenta con un equipo de expertos y colaboradores que comparten sus conocimientos y experiencia a través de artículos, blogs, foros y herramientas de análisis.

La plataforma tiene presencia en 13 países: España, México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Portugal, Italia, Alemania, Polonia y desde hoy en Reino Unido, Francia y Brasil, y se ha convertido en una referencia de confianza para ahorradores, inversores y profesionales del sector financiero.