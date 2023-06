Schneider Electric y ASPRIMA celebran Electricity 4.0, el primer encuentro anual de la energía para el sector de la construcción

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) han celebrado Electricity 4.0, el primer encuentro anual de la energía dedicado al sector de la construcción y la edificación. El evento, que se llevó a cabo el pasado 21 de junio en Madrid, ha reunido a destacados expertos y profesionales para discutir las últimas tendencias y desafíos en el panorama energético Electricity 4.0 se ha centrado en temas fundamentales como la necesidad de adoptar medidas de flexibilidad energética en los edificios, en la digitalización como elemento clave de la transición energética, y en el papel destacado que desempeñan los edificios y las viviendas en esta transformación.

El discurso inaugural de la jornada ha estado a cargo de Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, seguido de la ponencia "Home of the Future: de la transición energética a la flexibilidad de la demanda", presentada por Patricia Pimenta, VP de Home & Distribution en Schneider Electric.

A continuación, se ha llevado a cabo una mesa redonda titulada "Edificios y viviendas, el centro de la transición energética", en la que han participado destacados expertos del sector, incluyendo Miguel Fernández Ramos, Director de Energía y Descarbonización de CBRE; Raquel Bueno Montavez, Directora de Desarrollo Corporativo y ESG de Metrovacesa; Silvia Ferro, Consultant Senior Campus by Kley de AXA IM; Raquel Calderón, Responsable de Operaciones de AVIT-A de Grupo Avintia, y Angélica Tarrasa, Responsable del Canal de Promotoras y Arquitectos de Schneider Electric.

El evento también ha contado con una charla cara a cara sobre "La gestión activa de la energía en los edificios", a cargo de Jordi García, VP de Digital Energy & Power Products en Schneider Electric, e Iñigo Bertrand, CEO de Edison Next. Además, Luis Buil Franch, Director Global Smart Solutions en Iberdrola, ha impartido una ponencia sobre "Proyectos de Descarbonización".

"Electricity 4.0 ha sido un evento inspirador y enriquecedor. Ha sido un privilegio poder reunir a todo el ecosistema del sector de la construcción y de la edificación, para debatir y discutir soluciones innovadoras y conocimientos sobre la gestión eficiente de la energía y la transición hacia un futuro más sostenible", asegura Patricia Pimenta, VP de Home & Distribution de Schneider Electric.