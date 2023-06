Brabantia ofrece soluciones para las viviendas con poco espacio o vacacionales

La optimización del espacio puede ser un desafío al organizar un apartamento reducido o durante unas vacaciones. No obstante, ahora es posible despedirse de esos obstáculos espaciales gracias a Brabantia Brabantia, la destacada marca especializada en soluciones para el hogar, proporciona los compañeros ideales para que se pueda disfrutar de unas vacaciones libres de preocupaciones y se experimente la sensación de estar en el propio hogar, o para que el diminuto espacio habitable sea acogedor, práctico y eficiente.

Tendedero Linn

Siguiendo las últimas tendencias, Brabantia propone tendederos que sirven también de percheros y embellecen el hogar. El tendedero Linn es el más destacado por su belleza y practicidad, y es un ejemplo de esta genial fusión. Organizar la ropa y decorar el hogar con el tendedero Linn. Este tendedero de pie con una resistente barra de bambú y dos estanterías de altura ajustable es irresistible para cualquier hogar de pequeñas dimensiones, ya que cuenta con un ancho de 60cm, ideal para cualquier rincón.

Se puede utlizar como tendedero para secar al aire a la vez que se cuida del planeta o para airear las prendas con estilo colgándolas en perchas en su robusta barra. ¿Se necesita espacio para almacenar con estilo? Linn estará encantado de ayudar. Está disponible en acabados Black y White, perfecto para poner en el dormitorio, en el cuarto de la colada o incluso en la entrada y en el salón.

Tendedero HangOn 15m

El Tendero HangOn 15m, ayuda a ahorrar tiempo y energía secando las prendas al aire y ayuda a horrar espacio también colgándolas en este ingenioso tendedero. El tendedero HangOn de Brabantia, con 15 metros de espacio para tender flexible y espacio para 4 pechas, ayuda a secar los pantalones colgados o secar en plano prendas delicadas en cualquier lugar de casa. Y cuando la ropa está seca, se pliega optimizando el espacio de almacenamiento. Un gran espacio de secado incluso para los hogares más pequeños.

Organizador de prendas pequeñas

¿Más espacio para tender calcetines? Dos accesorios de Brabantia para tender las prendas más pequeñas en el tendedero HangOn o en los tendederos tipo T. Se pueden colgar haciendo clic, sin necesidad de usar pinzas. Solo hay que deslizar los calcetines o los sujetadores entre las pestañas flexibles. Qué accesorio más apañado.

Tendedero para colgar en puerta, barandilla o pared

Para los estudiantes y las casas de verano, y todos los que tienen poca ropa para lavar y poco espacio en el hogar, Brabantia brinda el tendedero para colgar. Este tendedero tiene seis barras para tender cómoda y ordenadamente, consiguiendo 4,5 m de espacio, es sencillo de instalar y se puede colocar en puertas estrechas y en paredes de hasta 11 cm. Es ideal para colgar las toallas de la piscina o la playa, los trajes de baño, bikinis y ropa interior, etc. es de gran utilidad ya que se puede colgar fácilmente en las puertas, barandillas o incluso en la pared. En color White, encaja en cualquier lugar.

Bolsa para pinzas

Se pueden guardar las pinzas siempre juntas en la bolsa para pinzas Compact de Brabantia. Tiene sito para hasta 75 unidades. Se puede colgar de las cuerdas de tender, de los tendederos o incluso del cinturón, para tener las pinzas siempre a mano. Además, esta Bolsa para pinzas resistente y duradera viene con un cordón de cierre para que las pinzas estén siempre juntas y limpias. Calidad excepcional.

Cesta plegable para la colada

Esta cesta para la colada plegable de Brabantia tiene espacio para una carga de lavadora de ropa seca o húmeda sin ocupar apenas espacio. Se pliega en un segundo, se limpia fácilmente y también se puede utilizar para almacenar papel o juguetes. Plegable y adorable.

Cestos apilables de colada

Con los ingeniosos cestos para la colada apilables de Brabantia de 35 litros rectangulares, se ahorra el doble de espacio. Estos resistentes cestos tienen una tapa en la parte superior y una apertura en la parte frontal, por lo que resulta muy fácil meter y sacar la ropa. Disponible en color grey y pepper black. Al ser apilables, se puede crear un propio sistema de separación en el mínimo espacio.

Percha para pantalones

Se optimiza el espacio del armario sin tener que quitar prendas gracias a esta percha para pantalones de Brabantia. Una fantástica manera de ahorrar espacio, ya que permite colgar cuatro pantalones o faldas a la vez. La percha está totalmente revestida de un tejido suave y antideslizante que le aporta un toque de glamour. Apta para la mayoría de armarios.

Alfombra para planchar

La alfombra para planchar de Brabantia facilita el planchado. No hay más que desplegarla para encontrar una mesa para planchar de 65 x 120 cm. Tiene 6 capas gruesas y es ideal para planchar al vapor, protege la superficie que se utilice del calor y la humedad y gracias a su base antideslizante permanece siempre en su sitio. No hay excusa para los hogares sin espacio.

Esterilla de silicona para plancha

Aparca la plancha con estilo en esta esterilla de silicona resistente al calor de Brabantia. Una atractiva alfombrilla que se podrá colocar donde se desee. Un accesorio muy hot capaz de resistir las temperaturas más altas.

En Brabantia, su objetivo es hacer que la vida sea más cómoda y agradable, incluso en época de vacaciones. Por eso, continúa innovando y ofreciendo soluciones de calidad para el hogar que simplifiquen las tareas de la vida cuotidiana.