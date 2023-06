Cómo lidiar con el estrés en el trabajo, por Apoyo Psicológico Online

El estrés laboral es un problema que afecta a la sociedad a nivel mundial. Este se da generalmente cuando un individuo se enfrenta a altos niveles de presión.

Cuando hay tensión asociada por la carga de trabajo se pueden manifestar malestares tanto físicos como emocionales. Por esta razón, es muy importante gestionar el estrés para tener una vida feliz y mejorar la salud. Para ello, es fundamental adquirir herramientas efectivas que promuevan un ambiente laboral productivo y a la vez saludable. Estas se pueden obtener a través de asesoramiento psicológico como el que ofrece la plataforma Apoyo Psicológico Online, la cual trabaja de forma online.

Todas las consecuencias del estrés laboral Cuando una persona está sometida a estrés laboral son muchas las cosas negativas que pueden ocurrir. Por una parte, la productividad puede verse muy afectada, ya que hay falta de concentración, agotamiento, errores, incapacidad para tomar decisiones y disminución de la creatividad, entre otras cosas que repercuten directamente en los resultados del trabajo que se realiza.

Es importante saber que el estrés a nivel laboral no solo se da por la presión excesiva, sino también por jornadas de trabajo muy largas, por la falta de apoyo o reconocimiento por parte de los jefes, los conflictos interpersonales, etc.

Algo muy preocupante es que estar estresado durante un tiempo prolongado puede generar serios problemas de salud a nivel físico y emocional, pudiendo desencadenarse en enfermedades cardíacas, ansiedad y depresión.

Para contrarrestar los efectos negativos del estrés laboral es vital que las personas aprendan a manejar la situación. Asimismo, es imprescindible establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal y practicar técnicas de relajación como la meditación o el ejercicio físico. A su vez, algo muy recomendable es que los seres humanos opten por un trabajo que les guste y que puedan hacerlo con pasión para que no aparezca facilmente la frustración. Finalmente, algo muy beneficioso es buscar apoyo psicológico.

Apoyo Psicológico Online proporciona ayuda a personas con dificultades laborales Apoyo Psicológico Online es una plataforma diseñada para ofrecer ayuda y asistencia a aquellas personas que enfrentan dificultades laborales. La misma está guiada por Fernando Pérez Pacho, profesional con más de 40 años de experiencia en el campo de la Psicología Clínica, la intervención y el asesoramiento psicológico y emocional a adultos.

Pérez Pacho lidera un equipo de psicólogos altamente especializados en diversas áreas de la psicología, quienes ponen a disposición un espacio seguro y confidencial para que los individuos puedan explorar y abordar las dificultades emocionales y psicológicas derivadas del entorno laboral.

Para ponerse en contacto con los especialistas se debe entrar en la plataforma, donde dejan a disposición de los usuarios sus teléfonos y correo electrónico.