El tratamiento Shinefinity de Wella Professionals disponible en Salón Toro

El cabello puede perder el brillo por muchos motivos. La exposición al sol, al mar, al cloro, a la contaminación, el uso de productos químicos, los peinados y el lavado excesivo, todos estos factores influyen en la opacidad de la melena. Por esta razón, es necesario realizarse frecuentemente tratamientos capilares para devolverle el brillo al pelo.

Salón Toro es uno de los salones de referencia en Barcelona, enfocado en conocer y cuidar a cada cliente, ofreciéndoles un trato único y personalizado, así como productos, tratamientos y técnicas de lujo.

Además, cada estilista está altamente cualificado y en formación constante, para garantizar resultados realistas y excelentes.

Shinefinity, el innovador tratamiento de Wella Professionals La solución ideal para un cabello apagado, sin vida y opaco es Shinefinity, el nuevo tratamiento de la marca de productos para el cabello Wella Professionals, el cual consigue que cualquier melena, así tenga o no color, resalte con su brillo.

Gracias a su fórmula, Shinefinity es capaz de dar un acabado brillante muy natural al cabello, garantizando un aspecto saludable y una luminosidad impresionante de larga duración. En casos de mujeres con color en su melena, Shinefinity se encarga de hacer un refresh del mismo y, en cabellos sin tinte, aporta un brillo adicional al tono natural del cabello.

Shinefinity funciona con todo tipo de cabello, desde las hebras finas y delgadas hasta las más gruesas. El producto de Wella Professionals realza todo tipo de texturas, sin alterar la condición de las hebras. Asimismo, el tratamiento está hecho sin alcohol secante, sin amoniaco y sin silicona, por lo que no encrespa y es delicado con el pelo, logrando obtener un brillo reluciente sin tener que preocuparse porque el producto pase factura con la salud del cabello.

Un brillo que se puede sentir El nuevo tratamiento de Wella Professionals, con su lema “Un brillo que puedes sentir”, no solo da como resultado un cabello brillante, sino que también aporta una apariencia saludable y natural.

Una de las ventajas más destacables de Shinefinity es que su línea de variaciones proporciona un aspecto translúcido y brillante. Y, en el cabello sin tinte, no aclara ni cambia el tono natural.

Este producto de Wella Professionals es su propuesta más eco-ética hasta el momento, no solo por su fórmula que contiene únicamente los ingredientes necesarios, sino que tampoco contiene ingredientes derivados de origen animal y, en cuanto a su packaging, el 85 % del cartón utilizado es reciclado, de la misma forma que el 91 % del plástico del tapón y el 100 % del tubo de aluminio.

Shinefinity promete ser uno de los mejores productos capilares de la marca, por eso, Salón Toro llevará a cabo Open Days en algunos de sus salones para dar a conocer los últimos tratamientos y novedades de sus mejores marcas, incluido este nuevo producto de Wella Professionals.

Imagen: colorista Annie Cruz @annie4cruz.