Running Sushi in Osaka: Tres años de pasión, sabor e ilusión por la gastronomía japonesa

El Grupo Bellaciao anuncia la celebración del tercer aniversario de su icónico restaurante ubicado en Hermosilla, 103, Running Sushi in Osaka. El próximo 22 de junio de 2023 este restaurante se vestirá de gala para conmemorar este día Running Sushi in Osaka es un prestigioso restaurante de Madrid que celebrará su tercer aniversario el próximo 22 de junio de 2023. Inaugurado durante la pandemia de Covid en 2020, su objetivo principal fue brindar a los comensales una experiencia única transportándolos a la ciudad de Osaka sin tener que abandonar Madrid. En aquel momento, el restaurante se convirtió en un refugio para aquellos que ansiaban viajar pero se veían limitados por las circunstancias sanitarias a nivel mundial. Además de ofrecer una auténtica experiencia japonesa, destacó por proporcionar una sensación de seguridad al permitir que los clientes se sirvieran ellos mismos desde la cinta transportadora de comida, evitando así el contacto directo con los camareros. Con el paso del tiempo, el restaurante ha seguido destacando por su capacidad de evasión a la ciudad de Osaka, lo cual se refleja en su continua popularidad, atrayendo a un gran número de comensales.

Este restaurante se distingue por ser el primer establecimiento en Madrid que rinde homenaje a la vibrante ciudad costera de Osaka, Japón, a través de su decoración y buffet. Osaka es reconocida como la tercera ciudad más grande de Japón, atractiva para visitantes de todo el mundo debido a su combinación única de arquitectura, animada vida nocturna, variadas opciones de entretenimiento y deliciosos puestos de comida callejera. Gracias a su ubicación privilegiada cerca del mar, Osaka ofrece una amplia variedad de mariscos y pescados frescos, siendo el pez globo un icono emblemático de la ciudad. Inspirado en este lugar, Running Sushi in Osaka presenta un cuidado diseño en todos sus espacios, con máquinas recreativas que evocan la década de los 90, carteles llamativos, farolillos de pez globo y una impresionante escultura de un centollo gigante en la entrada del restaurante.

Su nombre, Running Sushi in Osaka, es un tributo a la fundación del concepto de Kaiten Sushi, o sushi giratorio, en 1958 en esta ciudad japonesa. De esta manera, el espacio celebra la tradición y la influencia de Osaka en la cultura del sushi, ofreciendo a sus comensales una experiencia única que captura la esencia y la innovación culinaria de esta vibrante ciudad japonesa.

Este emblemático restaurante se distingue por contar con dos cintas transportadoras a diferentes temperaturas. Una de ellas, a 5ºC, se encarga de preservar alimentos como makis, niguiris, wakame y otros platos que requieren refrigeración. Mientras tanto, la otra cinta, a 52ºC, mantiene en óptimas condiciones platos como tallarines, arroces, brochetas y otras delicias que se disfrutan mejor en un ambiente cálido. Ambas cintas están patentadas, lo que confiere aún mayor exclusividad a este pintoresco rincón de Osaka en Madrid, pues no se puede encontrar en otro lugar más que en los restaurantes del grupo al que pertenece, Grupo Bellaciao.