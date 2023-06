Apostar por formatos innovadores y basados en IA: Impulsion ofrece claves para diferenciarse ante la saturación publicitaria

Las marcas buscan formatos con una calidad visual y estética más potente que ofrezcan elementos visuales cautivadores para capturar la atención del espectador de manera inmediata y transmitir un mensaje impactante y de valor desde el primer vistazo. La saturación de anuncios en línea se ha convertido en un problema significativo para las marcas, el 70% de los consumidores se siente abrumado por la cantidad de anuncios poco personalizados y que no se adaptan a sus preferencias En la era digital, las marcas se enfrentan a una competencia abrumadora, en la que, ante el exceso de anuncios publicitarios, tienen que luchar por captar la atención de los usuarios. Ante este desafío, los formatos especiales han emergido como una solución clave, ofreciendo experiencias publicitarias únicas y cautivadoras para conseguir captar la atención de un consumidor consciente y cada vez más exigente. Aunque la realidad es que con esto no es suficiente, ya que también se necesita recurrir a nuevos aliados como la inteligencia artificial y apostar por la innovación y estrategias más creativas para conseguir generar un impacto más duradero y relevante.

Según un informe reciente de la Asociación de Marketing Digital, se ha evidenciado que la saturación de anuncios en línea se ha convertido en un problema significativo. Aproximadamente el 70% de los usuarios se siente abrumado por la cantidad de anuncios a los que son expuestos diariamente, una cifra que refleja la cantidad de anuncios que no están optimizados, adecuados o segmentados a su correspondiente público. Ante esta sobreexposición de impactos, que en ocasiones no están dirigidos al público adecuado, muchos de ellos se sienten desensibilizados o ignoran activamente los mensajes publicitarios intrusivos que interrumpen su experiencia en línea. Y, como resultado, las marcas se enfrentan a un desafío cada vez mayor para captar y retener la atención de su público objetivo.

Es por ello por lo que, ante esta situación, los formatos especiales han cobrado tanta relevancia al ser más innovadores y cautivadores permitiendo establecer una conexión auténtica con los usuarios. Al ofrecer experiencias publicitarias únicas, personalizadas y envolventes, estos formatos especiales logran captar la atención de manera más efectiva, superando la apatía y la resistencia que la audiencia puede tener hacia los anuncios tradicionales.

En palabras de Sara García Timón, Country Manager de Impulsion: "las marcas se han dado cuenta de que necesitan buscar nuevas estrategias para destacar entre la multitud y captar la atención de su audiencia. Por ello, cada vez apuestan más por los formatos especiales ya que les ofrecen una oportunidad única para romper la monotonía y capturar la imaginación de los consumidores de una manera más efectiva y significativa. Estos formatos ayudan a superar la saturación publicitaria al ir más allá de lo convencional utilizando tecnologías innovadoras y creativas para involucrar a los usuarios de una manera más profunda, ya sea a través de vídeos adaptados, creatividades interactivas o creatividades dinámicas".

Bajo esta premisa, Impulsion, empresa tecnológica especializada en publicidad digital, presenta algunas claves fundamentales para abordar la situación actual de la publicidad en este entorno digital saturado:

Integración y contextualización para una experiencia única . Para conseguir mejorar la conexión con el usuario es importante introducir los anuncios de manera fluida y relevante dentro del contenido, evitando interrupciones bruscas y generando una experiencia natural. Cuando la publicidad se integra de forma armoniosa, ya sea a través de anuncios nativos que se mimetizan con el diseño de la página, o contenido patrocinado que se alinea con los intereses del público, aumenta la atención y respuesta positiva a los mensajes publicitarios. Además, también beneficia a las marcas al generar una mayor conexión con la audiencia y mejora la experiencia del usuario al proporcionar contenido publicitario que se integra sin problemas en su navegación en línea.

En estos tiempos de incertidumbre, el marketing se ha convertido en un motor de cambio, ya que navegar en este contexto volátil representa un desafío complejo para conectar con un consumidor consciente y cada vez más exigente. Muchas empresas, utilizan la innovación y creatividad para brindar valor más allá de los productos apostando por una narrativa poderosa para emocionar al público objetivo, generando una conexión profunda. Esta narrativa atrae la atención y crea una conexión duradera con la marca y sus mensajes. Por ejemplo, para poder ofrecer una experiencia publicitaria envolvente y memorable se recomienda combinar una narrativa sólida con imágenes impactantes y una estética atractiva a través de formatos 3D, formatos nativos que incluyen vídeo o imágenes animadas e incluso banners que interactúen con el usuario. El éxito radica en la innovación, la calidad y la capacidad de adaptación. Al combinar estos tres elementos de manera efectiva, las marcas pueden construir una base sólida para el éxito a largo plazo y destacar en este panorama empresarial competitivo. Sin duda, la innovación permite destacar en un mercado saturado al ofrecer productos únicos y emocionantes que satisfacen las necesidades del consumidor, mientras que la calidad establece un estándar de excelencia, generando confianza y fidelidad en los clientes, fortaleciendo así la reputación de la marca. Por último, la capacidad de adaptación permite ajustarse rápidamente a las demandas y preferencias cambiantes del mercado y los consumidores.

La inteligencia artificial habilita la automatización de tareas repetitivas y procesos complejos, liberando tiempo y recursos para que los profesionales del marketing se enfoquen en actividades estratégicas más personalizadas y de mayor valor. Mediante el uso de algoritmos avanzados, la IA puede optimizar la segmentación de audiencia, el despliegue de anuncios y la personalización de contenido, mejorando la eficiencia de las campañas publicitarias y maximizando el retorno de la inversión. Además de impulsar, así, la relevancia, la conectividad y el éxito de las marcas en entornos altamente competitivos. La apuesta por los formatos especiales. Apostar por los formatos especiales se ha convertido en una estrategia esencial para destacar y captar la atención de los usuarios. Para ello, empresas como Impulsion, reconocida por su enfoque innovador, han sabido aprovechar los formatos especiales de manera magistral. Este tipo de formatos incluyen recursos más llamativos e interactivos como la gamificación, incluso pueden recopilar y/o actualizar información a tiempo real, o entablar un diálogo con el usuario ofreciéndole alternativas en las respuestas a modo de chatbot. Si a esto se le añade creatividad, innovación y personalización, los formatos especiales ofrecen experiencias publicitarias diferenciadas y de alta calidad, generando un mayor impacto en la audiencia.