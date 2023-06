Hoteles Desconecta2 invita a sumergirse en un verano único con un sinfín de eventos y actividades

Comenzando el 24 de junio con una fiesta de inauguración en su piscina, el hotel presenta un calendario veraniego que incluye actuaciones en directo, observaciones de estrellas, talleres o catas de vino cada sábado durante julio y agosto Hoteles Desconecta2, hotel boutique de cinco estrellas situado en el entorno de Monesterio (Badajoz), ha anunciado un calendario repleto de eventos y nuevas experiencias para vivir los meses de verano y desconectar en la naturaleza.

El calendario comienza con la 'Welcome Summer Party', una fiesta barbacoa en su piscina infinita. Posteriormente, los amantes del vino podrán disfrutar de una serie de catas que serán llevadas a cabo por expertos sommeliers tanto el 1 de julio como el 19 de agosto. Los sábados seleccionados, los asistentes tendrán la oportunidad de deleitar sus paladares con una cuidadosa selección de vinos, maridados con deliciosos aperitivos, mientras aprenden sobre las características y tradiciones vitivinícolas de la región.

Impartido por Laura Morillo, instructora de Huore Studio y copropietaria del hotel, ‘Tu vida en orden’ es el evento más creativo e innovador de Hoteles Desconecta2. Se celebrará el sábado 8 de julio y en él los asistentes podrán deleitarse con un breve paseo por la dehesa mientras descubren los principios básicos de la metafísica china y el Feng Shui y cómo aplicarlos a sus vidas. A continuación, podrán relajarse con un apacible picnic en las instalaciones del hotel.

Los días 21 de julio y 26 de agosto se celebra en Hoteles Desconecta2 la experiencia ‘Carta Estelar Tentudía’, que repite en el calendario tras su éxito de asistencia el verano pasado. En ella los asistentes se sumergen en la impresionante belleza del universo y el cielo estrellado de Extremadura mientras disfrutan de una copa de vino y la gastronomía de la tierra. La experiencia incluye una cena de degustación de su restaurante 'La Flor de la Candela' junto a una observación de estrellas con telescopio dirigida por Víctor M. Guareño.

Por último, el 29 de julio y el 12 de agosto su evento ‘Noches en vivo’ convertirán a la terraza de Hoteles Desconecta2 en un escenario mágico, en el que los asistentes disfrutarán de la mejor música en directo mientras saborean exquisitos productos locales, que incluyen una selección de embutidos, quesos y carnes de Extremadura.

Para consultar toda la información sobre los eventos se puede visitar este enlace o el sitio web www.hotelesdesconecta2.com.

El Pack ‘Piscina Infinita’, disponible durante todo el verano

Hoteles Desconecta2 ofrece durante los meses de verano el ‘Pack Piscina Infinita’ para todas aquellas personas que no estén alojadas en el hotel. Esta oferta permite disfrutar durante un día de su piscina y la extraordinaria naturaleza que la rodea, acompañado de su exquisito menú ‘Chill & Swim’, diseñado por su chef.

El pack tiene plazas limitadas, pudiendo consultar toda la información en este enlace: https://hotelesdesconecta2.hoteltreats.com/es/espana/extremadura/badajoz/hoteles-desconecta2/day-pass-con-vistas-en-infinity-pool-gastronomia

Sobre Hoteles Desconecta2

Hoteles Desconecta2 es un hotel boutique rural de cinco estrellas situado en los alrededores de Monesterio (Badajoz) y pionero en el turismo de lujo en este idílico entorno natural. Se trata de un lugar para encontrarse, alejado del ritmo cotidiano y con unas instalaciones completamente orientadas al bienestar y descanso pleno de sus huéspedes.

Se ubica en un edificio plenamente integrado en la naturaleza que incluye nueve habitaciones de lujo, piscina infinita, piscina termal, gimnasio, una amplia terraza exterior y el restaurante 'La Flor de la Candela', en el que tanto huéspedes como personas no alojadas en el hotel pueden disfrutar de una gastronomía basada en la extraordinaria calidad de las materias primas de Extremadura.

Asimismo, Hoteles Desconecta2 es un lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, desde celebraciones, bodas o catas de vino hasta convenciones y encuentros empresariales. Su edificio de 1.000 m² y 30 hectáreas de parcela cuenta con un salón panorámico de 212m², ampliable a 632m² gracias a su sistema de puertas correderas ocultas y equipado con las últimas tecnologías, zona de piscina de más de 553m² y terraza exterior de 420 m² con excepcionales vistas al Pantano de Tentudía.