Cómo combatir la contaminación plástica con Noticias Ambientales

La contaminación ocasionada por los residuos plásticos es uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial. Se estima que aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico son arrojadas a los océanos. Si no se aborda de manera global la problemática del plástico, para el año 2025, los océanos contendrán una tonelada de plástico por cada tres toneladas de pescado, y para el año 2050, habrá más plástico que peces en el mar.

Impacto de la contaminación por plástico De acuerdo al portal web de Credinform International, el plástico es uno de los materiales que más tarda en descomponerse, llegando a durar entre 100 y 1.000 años su descomposición. Esto, aunado a la producción masiva de productos derivados de este material, supone un gran peligro no solo para la diversidad marina, sino también para la salud de las personas y animales a consecuencia de los microplásticos.

Aproximadamente 700 especies al año son afectadas por los plásticos. Estudios de laboratorio de peces comprobaron que el plástico puede causar daños al sistema reproductivo e, incluso, estresar el hígado. Además, se han confirmado casos de muertes de animales por plástico, como la ballena de las costas del suroeste de Francia, la cual fue encontrada muerta y en descomposición, albergando 16 kilos de plástico en su estómago.

Por su parte, los microplásticos se tratan de pequeñas piezas de plástico de menos de 0,2 pulgadas de diámetro que, gracias a su diminuto tamaño, pueden entrar al cuerpo de humanos y animales mediante la inhalación de partículas en el aire o la ingestión. Se ha demostrado que estas partículas de plástico pueden causar daño a las células humanas, incluyendo reacciones alérgicas e incluso muerte celular.

¿Qué pueden hacer las personas? Si bien la contaminación por plásticos es un problema que trasciende hasta los gobiernos y las instituciones nacionales, existen algunas medidas sencillas que pueden aportar a la solución del problema. En primer lugar, y la más relevante, está el reducir el uso de plástico, ya que se estima que 8 de los 10 artículos más comunes que se han encontrado en las jornadas de limpiezas de playa son de un solo uso, relacionados con la comida. Como alternativa, se recomienda llevar artículos reutilizables a las tiendas de comida y apoyar a esas empresas locales que no utilicen plástico.

Otra medida para aportar a la solución es participar en las jornadas de limpieza, ayudando a mantener los océanos y las costas, ya sea iniciando una ruta de limpieza propia o formando parte de jornadas ya existentes.

