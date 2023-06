Schaeffler consigue un Ecosistema Optime combinando el condition monitoring y la gestión de la lubricación inteligente

Schaeffler combina el condition monitoring inteligente y la gestión de la lubricación formando una sola solución de mantenimiento predictivo. Un manejo intuitivo mediante aplicación móvil garantiza el funcionamiento fluido de las máquinas y las plantas. Una instalación sencilla y una rápida rentabilidad para plantas y equipos de producción enteros El proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler, combina su sistema OPTIME Condition Monitoring con las variantes de sensor OPTIME 3, OPTIME 5 y OPTIME 5 Ex para un condition monitoring inalámbrico; además de su lubricador inteligente OPTIME C1 interconectado para la lubricación automática, formando una única solución: el Ecosistema OPTIME. Así se crea una solución de mantenimiento predictivo rentable, que minimiza de forma eficaz y sostenible las paradas no programadas y los elevados costes de mantenimiento en las plantas de producción.

El Ecosistema OPTIME combina la extensa experiencia de Schaeffler en los campos de la tecnología de rodamientos, el análisis de vibraciones y la lubricación, con un diseño de producto orientado sistemáticamente a las tareas cotidianas de los equipos de mantenimiento. El sistema asiste a los operadores de la planta ofreciéndoles un manejo inicial especialmente cómodo. Gracias a la función plug-and-play, es posible instalar e integrar cientos de elementos OPTIME en un plazo muy breve. Posteriormente, se puede ampliar de manera rápida y fiable en cualquier momento. Los bajos costes de inversión, el ahorro derivado de la reducción de las paradas no programadas de las máquinas y la mayor eficacia en la programación de los procedimientos de mantenimiento garantizan una rápida rentabilidad.

El concepto de funcionamiento inteligente y la intuitiva aplicación móvil, provista de una galardonada interfaz de usuario, permiten que los usuarios obtengan una visión general con facilidad, lo que garantiza un alto nivel de aceptación, tanto por parte de los usuarios principiantes como de los más experimentados. El Ecosistema OPTIME no solo facilita las operaciones de mantenimiento cotidianas con análisis automáticos y mensajes de advertencia fáciles de entender, sino que también ayuda a crear planes de mantenimiento basados en datos.

El Ecosistema OPTIME es simple, rentable y ampliable. Además, la solución de mantenimiento predictivo mejora la sostenibilidad de las plantas al reducir el desperdicio de materiales y el consumo de energía, gracias a la disminución de las paradas no programadas. Schaeffler continuará con el desarrollo y la integración de nuevos elementos en el Ecosistema OPTIME, basándose en la experiencia adquirida en los proyectos de clientes de diversos sectores y aplicaciones que ha ejecutado con éxito. De este modo, el Ecosistema OPTIME seguirá apoyando de forma óptima el buen funcionamiento de máquinas y plantas en el futuro, proporcionando toda la información relevante de un vistazo.

Schaeffler presentará el Ecosistema OPTIME en la Maintenance, la feria líder para el mantenimiento industrial que se ha celebrado del 24 al 25 de mayo en Dortmund, Alemania. Los visitantes pudieron experimentar de primera mano el Ecosistema OPTIME en el stand B10-4 de Schaeffler y conocer de forma detallada cada elemento de esta solución de mantenimiento inteligente.