¿Son realmente necesarias las baterías para paneles solares?

Los paneles solares son reconocidos por generar energía sostenible a partir de la luz del sol que es un recurso infinito y totalmente gratuito para todos los seres humanos. Por supuesto, durante dicha generación puede haber excedentes de energía que de no ser almacenados se pierden o consumen sin propósito alguno. Las baterías solares para placas fotovoltaicas que ofrece la tienda solar online Damia Solar están preparadas para proporcionar dicho almacenamiento de una forma eficaz, rápida y segura. Estas baterías están disponibles en diferentes tipos, entre los cuales se encuentran las de gel, AGM, monoblock, estacionarias y litio.

¿Cuál es la utilidad de las baterías para paneles solares? El objetivo de utilizar paneles solares en una propiedad es disminuir o eliminar por completo el uso de las fuentes de energía tradicionales que generan contaminación al medioambiente. Sin embargo, cuando hay ausencia de luz solar como por ejemplo en las noches o días nublados estos paneles no pueden ejercer su función de forma óptima. Allí es donde está una de las principales ventajas de tener baterías solares, ya que las mismas almacenan la energía excedente generada por las placas fotovoltaicas y permiten utilizarla en cualquier momento. De esta manera, no es necesario que las personas hagan uso de los medios tradicionales contaminantes para producir electricidad en sus propiedades. Esta baja o cero dependencia de la energía eléctrica convencional potencia en gran medida la autonomía energética de particulares, empresas y comunidades. Al mismo tiempo, genera un ahorro en costes de servicios de luz bastante significativo, contribuye con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a reducir la huella de carbono significativamente.

Tipos de baterías solares y cuál elegir Damia Solar, compañía experta en la venta de productos para instalación solar, explica que existen diferentes tipos de baterías solares para abarcar los intereses de cada propietario. La batería de litio, por ejemplo, cuenta con una gran variedad de ciclos de descarga profunda, una vida útil larga, peso ligero y soporte para temperaturas extremas. Sin embargo, se trata de una tecnología bastante reciente, cuyo número de fabricación es poco y los costes pueden ser bastante elevados. Otra batería solar que menciona esta empresa es la de plomo, que resulta mucho más económica que el resto, pero requiere de más mantenimiento. Por otra parte, están las baterías solares de gel y AGM, las cuales cuentan con una buena relación calidad-precio y no necesitan mantenimiento, pero son más pesadas y su conexión en paralelo es limitada. Para saber cuál escoger y qué utilidad pueden aportar a un hogar estas baterías es crucial recibir asesoría de marcas especialistas en el área como Damia Solar. Esta marca ofrece asesoramiento profesional y baterías de diferentes marcas, modelos y tipos de alta calidad a precios accesibles.

Damia Solar vende baterías solares en su tienda online que van desde las básicas como la monoblack hasta las de litio para quienes buscan la tecnología más avanzada aplicada a este tipo de productos.