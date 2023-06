Los expertos valoran a la Ley Beckham como uno de los incentivos fiscales más favorables para los expatriados, por DiG Abogados

La Ley Beckham 2023 es un régimen especial que, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, permite a extranjeros pagar en España una tarifa impositiva muy ventajosa. Mediante este instrumento fiscal, estos contribuyentes cuando se trasladan al territorio nacional pagan el equivalente al 24 % o 47 % de todas sus rentas.

El gran atractivo de este instrumento es que el cálculo se realiza en función de los beneficios económicos obtenidos solo en el territorio español. Los expertos valoran a la Ley Beckham como uno de los incentivos fiscales más favorables para los expatriados, porque permite pagar menos impuestos en España.

Más beneficios y menos trabas para acceder a ella Sobre este tema, el bufete de abogados DiG Abogados señala que el instrumento legal entró por primera vez en vigencia en el año 2004. Su objetivo es el de atraer talento y personal altamente cualificado a España. El primero en beneficiarse de ella fue el jugador profesional David Beckham, razón por la cual adquirió su nombre en el argot popular.

Aunque está próxima a cumplir 2 décadas, este año en España se decidió introducir unas reformas para hacerla más accesible. Por ejemplo, han disminuido el número de períodos impositivos necesarios anteriores al desplazamiento para aplicar a la misma. Lo que antes estaba fijado en 10 períodos hoy solo requiere 5. También se han ampliado las actividades profesionales que pueden acogerse a este régimen especial de impatriados, antes ninguna.

Por ejemplo, ahora los llamados nómadas digitales pueden aprovechar sus beneficios. Los expertos de DiG Abogados detallan que eso significa que pueden optar los trabajadores por cuenta ajena que se trasladen a territorio español, cuenten o no con una orden de su empleador. Solo tendrá que usar para sus labores exclusivamente medios telemáticos, informáticos y de telecomunicación.

Los requisitos necesarios para aprovechar la Ley Beckham Los expertos de DiG Abogados advierten que para poder aplicar es necesario cumplir con ciertos requisitos, mayoritariamente relacionados con el motivo de ese traslado.

En primer lugar, no se debe haber sido residente fiscal en España en los últimos 5 años. Seguidamente, la naturaleza y desempeño del rol laboral deben justificar el traslado a España. Finalmente, hay que estar empleado por otra entidad (es decir, no ser autónomo, con la excepción de llevar a cabo una actividad empresarial certificada por el organismo español llamado ENISA).

También se incluye a quienes realizan teletrabajo desde España o por haber adquirido un cargo o condición de administrador de una entidad.

Otro requisito es que la persona que aplique a estos incentivos fiscales no debe obtener rentas provenientes de una entidad ubicada permanentemente en territorio español. Aclaran que en estos casos hay una excepción y es cuando la compañía benefactora haya sido considerada por el Estado como ‘emergente’. Estas son organizaciones de reciente creación y con un alto grado de innovación, como por ejemplo ocurre con los startups.