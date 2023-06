Requisitos para obtener el permiso de moto A, con Autoescuela Lucex

En el año 2019, de acuerdo a un informe realizado por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) y Estamos Seguros, existían 3,2 millones de motocicletas en España. Este es uno de los vehículos más populares en el país, no solo por su estética, sino porque resulta más económico de adquirir y mantener. Sin embargo, para poder conducirlo es necesario contar con un permiso especial. Este puede ser el carnet de moto A, AM, A1 o A2. Todas las opciones pueden tramitarse en autoescuelas como Autoescuela Lucex.

¿Cómo obtener el carnet de moto A? El carnet de moto A o permiso de moto A permite a una persona conducir cualquier motocicleta en España. La misma debe estar homologada para poder circular en la vía pública. Además, es necesario tener en cuenta que este permiso no solo toma en consideración la edad del conductor, sino también su experiencia. Por lo tanto, para poder obtenerlo, la persona debe tener más de dos años con su carnet A2. Esto quiere decir que la edad mínima a la que se puede conseguir el carnet A sería a los 20 años.

Además de estos requisitos, es necesario realizar un curso de alrededor de nueve horas en una autoescuela.

Durante la primera etapa del curso, se suelen abordar temas relacionados a los elementos de protección, pilotaje con pasajero, conocimiento de los estados de la moto, frenadas y trazadas. En la segunda parte, se aborda el tema de los accidentes de tránsito y es muy parecido a los cursos de recuperación de puntos. También se deben realizar dos cursos prácticos sobre maniobras en circuito cerrado y en la vía pública.

Consejos para aprobar el carnet A A diferencia de los carnets previos, para obtener el carnet A no es necesario presentar un examen. En autoescuelas como Lucex el proceso está más enfocado a reforzar y enseñar conocimientos teóricos y prácticos. Por lo tanto, el consejo es prestar atención a cada lección para aplicar estos conocimientos cada vez que se conduzca el vehículo. Todas las prácticas se deben realizar con motos sin sidecar, con una igual o mayor a 600 cc y una potencia de 40 kW en adelante.

Durante las prácticas es necesario perder el miedo para poder dominar el arte de conducir una moto. Asimismo, es importante contar con el dinero suficiente, ya que estos cursos pueden tener un coste medio de entre 200 y 500 euros.

Al finalizar el curso el participante recibirá su carnet y podrá conducir todo tipo de motocicletas, triciclos y cuadriciclos de diferentes cilindradas y potencias.