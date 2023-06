Alquiler de autocaravana de Activans para un turismo sostenible

Los viajes en autocaravana constituyen un tipo de turismo sostenible e itinerante muy atractivo para quienes desean conocer lugares naturales y alejados de aquellos puntos turísticos convencionales o multitudinarios.

Las campervan se han convertido en un estilo de vida para muchas personas. Ofrecen las comodidades imprescindibles para hacer largos recorridos en familia o amigos sin tener que preocuparse por reservar un hotel y sin depender de ningún horario.

En este sentido, Activans es una empresa en la Costa Brava (Girona) dedicada al alquiler de autocaravanas de alto nivel y totalmente equipadas para deportistas, familias, parejas y los amantes de la naturaleza.

Vivir una aventura sobre ruedas Activans es una compañía que nació de la mano de Nora y Ronan, una pareja de viajeros cosmopolitas con pasado de instructores de windsurf. Tras 20 años de estar al mando en centros de kitesurf y windsurf, decidieron tomarse un año sabático y comenzar a disfrutar de la libertad e independencia a través de una campervan.

Después de atravesar toda Europa con una furgoneta autoconstruida, ambos atesoraron la experiencia y decidieron adquirir más vehículos para configurar una nueva idea de negocio. Así, bajo el lema "Ride your Style"(monta tu estilo) surgió esta empresa que hoy ofrece el arrendamiento de tres modelos modernos de campers para viajar.

La Peugeot Boxer es una furgoneta ideal para un roadtrip con un amigo o en pareja en plan deportivo o naturaleza. Se trata de un vehículo apto para dos personas, con cocina, y equipado con una cama doble; además de un cuarto de baño que tiene ducha exterior, fregadero, cosméticos ecológicos y toallas para ducha y playa.

Esta autocaravana tiene un espacio para guardar tablas de surf y equipamiento tanto de kitesurf como windsurf, junto a un portabicicletas exterior para 2 bicicletas.

La Fiat Ducato, en tanto, es una alternativa inmejorable para vacaciones familiares en la Costa Brava debido a que cuenta con una enorme área de almacenamiento, cocina equipada, calefacción de gasóleo y un mobiliario de calidad. Esta campervan ofrece confort garantizado para 4 personas (hasta con una mascota), ya que dispone de 2 camas dobles y una individual opcional.

A diferencia del vehículo anterior, el cuarto de baño tiene ducha de agua caliente – exterior e interior - y aseo con líquido ecológico con lugar suficiente para trasladar elementos de deportes acuáticos, así como bicicletas y E-Bikes.

Las campervans de Activans especiales para el cicloturismo permiten transportar las bicicletas en el área de almacenamiento trasero de la autocaravana con el soporte de la marca Easyin. Este soporte no incluye ningún coste adicional.

Caben hasta 3 bicicletas y la propia autocaravana permite cargar la batería.

Para aquellos que no dispongan de su propia bicicleta, la empresa también ofrece el alquiler de distintos modelos que se adaptan a carretera, gravel, bicicletas para niños, etc. e incluyen casco, kit de reparación y una bomba.

La campervan Citroën Jumper, por su parte, tiene prestaciones muy similares a la Ducato con la particularidad de estar dotada con una TV, GPS y control de velocidad, además de una cámara de marcha atrás.

Visión ecológica y vocación de servicio Viajar en camper es muy sostenible, ya que reduce las emisiones de co2 en un 65 % en comparación con una estancia en coche y hotel. En primer lugar, supone un gran ahorro energético, ya que no se gasta tanta luz como en un hotel ni el consumo de agua es excesivo. En el caso de Activans, todas sus furgonetas cuentan con paneles solares e inversores que reducen la huella de carbono.

Por otro lado, el consumo de agua es limitado, las autocaravanas de Activans cuentan con depósitos de agua de 100 litros. En comparación con los hoteles, que requieren un suministro continuo de agua, el consumo de agua en una autocaravana puede reducirse considerablemente. Todos los vehículos de Activans están equipadas con cosméticos ecológicos (champú, jabón, inodoros ecológicos, etc.)

Y, además, al estar en constante contacto con la naturaleza, se adquiere mayor consciencia de la preservación del medioambiente y se toman iniciativas de reciclaje, es decir, hay una mayor gestión de los residuos.

Activans engloba varios servicios para que los clientes vivan una experiencia placentera a bordo de estos cómodos alojamientos sobre ruedas.

Quienes alquilan una autocaravana pueden dejar gratuitamente sus vehículos particulares en el parking cerrado. Además, la empresa, antes de realizar cualquier entrega, desinfecta todas las campers y también se compromete a asistir 24/24 – por teléfono o WhatsApp – a los viajeros durante su recorrido.

Del mismo modo, la firma no establece ninguna limitación en cuanto a los kilómetros y países, aunque es cierto que la opción de kilometraje ilimitado se paga como un extra.

Un aspecto muy destacable de Activans es que son petfriendly y, por lo tanto, se pueden llevar a los perros en el viaje.

Viajar de forma sostenible este verano y conocer rincones inéditos de la costa catalana, así como de cualquier punto de España o Europa es posible con Activans, el servicio de alquiler de campers en Girona.