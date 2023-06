La importancia de registrarse en una AFORE cuando se reside y trabaja en México

Registrarse en una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro) es fundamental para los extranjeros que trabajan en México. Se trata de una entidad financiera que gestiona las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y al ISSTE. De no hacerlo durante los primeros meses de cotización, el sistema seleccionará una Administración de forma automática y abrirá una cuenta a su nombre. Esto podría ser perjudicial y complicar el retiro del dinero.

Desde Rescata Tu Afore ayudan a evitar este tipo de inconvenientes. La firma se compone de un equipo de economistas y abogados con amplia experiencia en este ámbito.

La importancia del registro en una AFORE Las AFORE tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Están autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y, además, están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Cuando se asigna un trabajador a una AFORE, automáticamente se abre una cuenta única, la cual es intransferible y personal. En esta, son depositadas las aportaciones que realiza de forma periódica la empresa, el gobierno y el trabajador, durante el tiempo que cotice en México. De manera que se va creando un fondo para su futura pensión.

Es importante que el trabajador extranjero se registre en una AFORE mientras reside y trabaja en México. De no hacerlo, se asignará una aleatoria y, en primer lugar, no podrá corroborar que sus datos personales son correctos. Por otro lado, no será posible consultar el estado de la cuenta ni verificar el saldo. Además, su cuenta cambiará temporalmente de una Administración a otra y el trabajador saldrá perjudicado, ya que es muy complicado saber dónde reclamar el dinero una vez se regresa al país de origen.

Registra tu Afore ayuda a recuperar el dinero de la pensión Actualmente, la CONSAR ha habilitado una serie de apps que, en teoría, deberían permitir a un extranjero no residente en México registrarse en una AFORE. Sin embargo, no funcionan en Europa, haciendo necesario que el extranjero se traslade a México para hacer el registro, lo que implica un gran gasto.

Pero este proceso también puede llevarse a cabo a través de un apoderado legal en México. En este caso, una solución viable es contar con la ayuda de Rescata Tu Afore. Su equipo de economistas y abogados nacionales y extranjeros se especializan en todo lo relacionado con el tema de las AFORE dentro de la comunidad expatriada en México. Por tanto, pueden ayudar a hacer el registro y recuperar el dinero acumulado.

En Rescata Tu Afore saben cómo rescatar el dinero de sus clientes retenido en una AFORE y llevarlo hasta su cuenta bancaria. Es posible ponerse en contacto con su equipo de trabajo por medio de su sitio web.