Qué es la certificación TOP WELLBEING COMPANY

Certificación otorgada por INTRAMA CONSULTORIA a las TOP30 Empresas en España con mejores prácticas en Salud y Bienestar corporativo.

Principales ITEMS recogidos en el estudio El estudio recoge los casos de éxito de las Treinta Empresas certificadas, las cuales acogen a más de un millón y medio de empleados a nivel mundial.

Más de quince sectores representados: Automoción, Banca, Construcción, Distribución, Energía, Gran Consumo, Inmobiliario, IT/Tecnología, Restauración, Retail, Salud, Seguros, Servicios, Sindical y Telecomunicaciones.

Las dimensiones del bienestar recogidas en el informe son: Físico, Nutricional, Emocional, Financiero, Social y Ambiental.

El estudio recoge la visión y estrategia de las empresas representadas, así como las herramientas utilizadas en materia de compromiso, comunicación, formación y medición, concluyendo con la exposición de los principales premios y reconocimiento alcanzados.

Las principales conclusiones extraídas del informe se refieren a que el bienestar en la empresa es un factor cada vez más reconocido como crucial para el éxito y la productividad de las organizaciones. A medida que evolucionan las perspectivas sobre el trabajo y la gestión de los recursos humanos, se ha vuelto evidente que el bienestar de los empleados no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene un impacto directo en la salud y el rendimiento de la empresa en su conjunto.

Mejora la satisfacción y retención de los empleados: El bienestar en la empresa se relaciona directamente con la satisfacción y retención de los empleados. Cuando los trabajadores se sienten valorados y cuidados, están más comprometidos y satisfechos en su trabajo. Esto se traduce en una menor rotación de personal, lo que ahorra costes asociados a la contratación y capacitación de nuevos empleados. Además, los empleados felices tienden a ser más leales y comprometidos con la empresa, lo que contribuye a un ambiente laboral positivo y a relaciones laborales sólidas.

Aumenta la productividad y el rendimiento: El bienestar en la empresa está vinculado al aumento de la productividad y el rendimiento. Cuando los empleados se sienten bien física, emocional y mentalmente, son más capaces de tener, tomar decisiones acertadas y mantener altos niveles de energía durante su jornada laboral. Además, el bienestar fomenta un ambiente de trabajo positivo que estimula la creatividad, la colaboración y la motivación, lo cual se traduce en un mayor desempeño individual y colectivo.

Reduce el ausentismo y el presentismo: El bienestar en la empresa ayuda a reducir el ausentismo y el presentismo, dos problemas comunes que siguen la productividad de las organizaciones. Los empleados que se sienten saludables y equilibrados tienen menos probabilidad de faltar al trabajo por enfermedad. Además, el bienestar promueve una cultura en la que los empleados no se sienten presionados a presentarse en el trabajo cuando no están en condiciones óptimas, impidiendo así el presentismo, que es cuando los empleados están presentes, pero no son productivos.

Mejora la imagen y atractivo de la empresa: Las organizaciones que priorizan el bienestar de sus empleados proyectan una imagen positiva y atractiva tanto para los empleados actuales como para los potenciales. Los candidatos talentosos buscan empresas que se preocupen por el bienestar y ofrezcan un entorno de trabajo saludable. Además, los clientes y socios comerciales suelen tener una opinión más favorable de las empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados, lo que puede resultar en una mayor lealtad y satisfacción del cliente, así como en oportunidades de negocio más sólidas.

Se puede concluir que el bienestar en la empresa es fundamental para el éxito organizacional en el mundo laboral actual. Priorizar el bienestar de los empleados no solo beneficia a los individuos, sino que también conduce a una mayor satisfacción y retención de los empleados y por ende un aumento en la cuenta de resultados.

Empresas certificadas como TOP WELLBEING COMPANY:

ADMIRAL, AXA, BBVA, CAIXABANK, CIGNA, DANONE, EVIDEN, doVALUE, FERROVIAL, FETICO, GENERALI, GYMPASS, HEINEKEN, HOWDEN IBERIA, IFEEL, ILUNION, JD, LEROY MERLIN, McDONALD’S, MINDGRAM, NATURGY, ORANGE, PENGÜIN RANDOM HOUSE, SACYR, SANITAS, SANTALUCIA, SANTANDER ESAPAÑA, SAP, SEAT y SPRINTER.