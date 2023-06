Cambios de hábitos, incremento en el consumo de azúcares y descuidos en la higiene; los riesgos para la salud bucodental en verano

Los especialistas de Centro Dental Avanzado (CDA) destacan que es muy frecuente que en estos meses de verano se incrementen los problemas bucodentales por la relajación en los hábitos y al asumir nuevas rutinas.

Una serie de consejos y recomendaciones, además de una visita al dentista, pueden paliar estos riesgos y prevenir cualquier tipo de enfermedad en dientes y encías

El cuidado de la salud bucodental debe ser una prioridad en cualquier momento, pero en cada época del año se ve sometida a unos riesgos concretos. Con la llegada del verano, esas amenazas vienen en forma de rutinas que cambian comidas más informales fuera de casa y a deshoras, el incremento en la dieta de comidas y bebidas o el descuido en la higiene.

Ante el inminente cambio en el ritmo de vida que supone el verano para todas las personas, desde Centro Dental Avanzado, clínica especializada en implantología dental ubicada en Leganés (Madrid) y referentes a nivel nacional, recomiendan una revisión rutinaria —si no antes, después del periodo estival —; además de seguir diferentes rutinas y tener muy localizadas cuáles son las amenazas a las que se ve sometida la salud bucodental.

Pero, ¿cuáles son esas amenazas que afectan de manera directa a la salud oral? Celia Sánchez, especialista en periodoncia de Centro Dental Avanzado (CDA), destaca que las principales vienen derivadas de cambios en la dieta y en los hábitos de vida como, por ejemplo, el mayor consumo de bebidas y alimentos azucarados. “Helados, refrescos y golosinas se convierten en grandes protagonistas de esos momentos de asueto, y ese exceso de azúcar favorece la formación de placa bacteriana y aumenta el riesgo de caries", destaca Sánchez. “Igualmente —añade— también es generalizado un incremento en el consumo de alcohol, que se manifiesta en sequedad bucal, mal aliento y un aumento del riesgo de enfermedades en las encías”.

Higiene bucal deficiente Como se ha indicado, los cambios de rutina y los viajes pueden derivar en una higiene bucal deficiente durante este periodo estival. Se puede generalizar cierto descuido en la rutina e higiene bucodental debido a los cambios de horario, la falta de las comodidades habituales, etc. Javier Barbero, director de Centro Dental Avanzado lo tiene claro: “La falta de cepillado dental y del uso de hilo o cepillos interdentales de forma regular incrementa la acumulación de placa bacteriana, surgimiento de caries y enfermedades de la encía.

Los especialistas de Centro Dental Avanzado (CDA), clínica dental ubicada en Leganés, inciden en que otro problema derivado del cambio en la residencia habitual estriba en el agua. En algunos destinos vacacionales, el suministro de agua puede no ser de la mejor calidad, por lo que el uso de agua no potable para enjuagarse la boca o cepillarse los dientes puede acarrear el riesgo de ingerir bacterias que pueden derivar en enfermedades gastrointestinales y afectar a la salud bucodental.

Por último, Barbero también incide en como el verano es además época en la que se incrementa la práctica de actividades recreativas al aire libre, deportes o juego acuáticos, actividades de aventura, y existe mayor riesgo de sufrir traumas dentales como golpes, fracturas o pérdida de piezas. Por eso se recomienda tomar precauciones y utilizar protectores bucales en deportes de contacto para proteger dientes y encías.

Recomendaciones Para contrarrestar todos estos riesgos, Celia Sánchez detalla que hay que asumir o potenciar ciertos hábitos para que el verano y el disfrute no sean sinónimo de un empeoramiento de la salud bucodental:

Cepillado de dientes regular Al menos dos veces al día. Es innegociable.

Cepillo de dientes adecuado Por las prisas, se puede olvidar el cepillo de dientes y recurrir al primero que se encuentra. Hay que corregir este error y utilizar un cepillo de dientes de cerdas suaves, en buen estado y que ayude a limpiar los dientes de manera eficaz.

Uso de hilo o cepillos interdentales Tampoco hay que olvidar realizar una limpieza adecuada con hilo o cepillos interdentales para eliminar la placa y los restos de comida que se acumulan entre los dientes y en la línea de las encías. Se puede completar la higiene con enjuague bucal para incidir en la eliminación de riesgos de bacterias.

Dieta equilibrada Hay que mantener a raya ese incremento en el consumo de alimentos y bebidas azucaradas y no abandonar los buenos hábitos, ni el consumo de frutos y verduras frescas, proteínas magras, hidratos, etc.

Programar visita al dentista Y otra medida importante es programar una visita al dentista, antes o después del verano, para un chequeo en el que detectar posibles problemas y realizar una limpieza a cargo de un profesional. Los profesionales pueden detectar riesgos o problemas incipientes y proporcionar consejos personalizados para el cuidado bucal.

Para asegurarse una correcta salud bucodental durante todo el año, los especialistas de Centro Dental Avanzado, clínica especializada en implantología dental de carga inmediata y referentes a nivel nacional en esta área, destacan que es necesario acudir a revisiones periódicas para prevenir problemas en la salud oral.