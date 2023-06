Anunciar una marca mediante AdWords ¿Cuáles son las principales ventajas?

5 de cada 10 personas que consultan información sobre productos y servicios a través del buscador de Google terminan realizando una compra. Por esta razón, las campañas de publicidad en buscadores con Google AdWords, son estrategias destinadas a conseguir excelentes resultados para las marcas.

La agencia de marketing Talentum Digital ha demostrado que sus clientes multiplican las posibilidades de éxito de su empresa al publicitarse con Google. Inmediatez, eficacia y control de costes, son algunas de las ventajas que esta herramienta web ofrece.

Google AdWords: ¿qué es y para qué sirve? Una de las principales herramientas para lograr escalar en línea y generar mayores ingresos para una empresa, es Google AdWords. Esta plataforma cuenta con un servicio de publicidad patrocinado por Google, donde se realiza la compra de un listado de palabras claves que tienen relación con la marca a publicitar. De esta forma, cada vez que estas palabras son buscadas por los usuarios, aparece el sitio web de la empresa en forma de anuncio en la parte superior de la lista de resultados.

Este servicio del gigante de internet sirve para generar un mayor tráfico al sitio web de la empresa anunciante, con la posibilidad de captar nuevos clientes y conseguir un mayor alcance online. No obstante, una buena parte dependerá de los objetivos que quiera alcanzar la empresa por medio de este sistema publicitario, el cual solo permite la opción de compra por clic (CPC).

Debido a la buena receptividad que ha tenido esta herramienta de publicidad alrededor del mundo, hoy en día, los anuncios de Google no solo aparecen en la lista de buscadores, sino también en anuncios de display, lo cual permite que el anuncio aparezca en otros sitios web, vídeos y en anuncios de aplicaciones móviles.

Las marcas disfrutan de diferentes ventajas al anunciar con Google Según Google, “la publicidad online permite mostrar anuncios a las personas con más probabilidades de que les interese los productos o servicios que ofrecen las marcas anunciantes, así como excluir a aquellas a las que no les interesa”.

Por este motivo, una de las principales ventajas que ofrece esta herramienta es la opción de segmentación de los anuncios, la cual permite dirigir la publicidad a aquellas personas con intereses y características específicas; las empresas pueden mejorar aún más la segmentación de sus campañas de marketing, mediante una previa selección de palabras claves, ubicación del anuncio, edad, ubicación geográfica e idioma del cliente potencial.

Además, esta plataforma de anuncios permite hacer un seguimiento detallado de las campañas publicitarias, verificando las personas que han hecho clic en los diferentes anuncios. Asimismo, la publicidad online a través de AdWords permite llegar al público meta estipulado por la marca.

Por otro lado, la fórmula secreta del éxito de los anuncios de publicidad web, dependen de los resultados del “pago por clic” y de la “calidad de la campaña”. En consecuencia, las empresas se han apoyado de agencias de marketing, con la finalidad de optimizar sus conversiones.

La agencia de marketing en Madrid, Talentum Digital, se encarga de diseñar, publicitar y analizar las campañas de publicidad en Google, trabajando para que las grandes y pequeñas marcas lleguen a su público objetivo y vendan más por internet sin la necesidad de derrochar su dinero.