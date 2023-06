Brabantia ofrece soluciones integrales para el ciclo de la colada

Brabantia entiende las necesidades del ciclo de la colada. Con su amplia gama de productos, se encontrará todo lo que se necesita para mantener la ropa limpia, fresca y bien planchada. Desde cubos para la ropa sucia hasta tablas de planchar, Brabantia ofrece soluciones inteligentes y funcionales para cada etapa del proceso de lavado. Con productos de alta calidad diseñados para durar. Una excelente opción para aquellos que valoran la eficiencia y la calidad en sus tareas del hogar El ciclo de la colada se puede dividir en cuatro etapas esenciales: la recolección de la ropa sucia, el lavado, el secado y el planchado. Para cada una de las etapas, la firma holandesa, ofrece los mejores aliados.

Brabantia, ofrece una solución bonita para la ropa sucia de la familia ajetreada, la mejor opción es el gran cubo para la colada Bo de Brabantia de 60 litros, que aúna diseño con funcionalidad. Se puede pegar a la pared y sus patas ajustables antideslizantes le aportan una gran estabilidad. Gracias a su ingenioso sistema de apertura Quick-drop no es necesario que se abra la tapa para meter las prendas, además es una solución sostenible ya que está fabricado con materiales reciclados y reciclables, cuenta con 10 años de garantía y servicio. Más práctico imposible.

El ciclo del lavado es el más delicado, donde más miedo se tiene a que las prendas se estropeen, para evitar esto Brabantia ofrece una serie de accesorios que cuidarán cada una de las diferentes prendas delicadas. Para las prendas finas y pequeñas, ofrece diferentes tamaños de bolsas de tejido de malla, que protegerán cada pieza de ropa durante el lavado, el aclarado y el centrifugado. Su práctica cremallera cuenta con una protección especial para el tirador que evita dañar el resto de las prendas y la propia lavadora. Un artículo pequeño pero una gran idea. Así mismo, ofrece bolsas de malla, especiales para sujetadores y zapatillas.

Y si la preocupación, a la hora de poner una lavadora, es no perder más calcetines, ya no volverá a pasar con las bolsas de Brabantia para calcetines. Unas bolsas para poner hasta 4 pares de calcetines juntos evitando que se desperdiguen durante el lavado, el aclarado o el centrifugado. El agua pasa a través de la bolsa, por lo que los calcetines quedarán perfectamente limpios y ya no se perderá ni uno. Todo un salvavidas para los calcetines.

Una vez termina la lavadora y hay que llevar toda la ropa a la zona de secado, se puede hacer con la cesta plegable para la colada de Brabantia. Este cesto para la colada plegable tiene espacio para una carga de lavadora de ropa seca o húmeda sin ocupar apenas espacio. Se pliega en un segundo, se limpia fácilmente y también se puede utilizar para almacenar papel o juguetes. Plegable y adorable.

Una vez la ropa lavada se pasa al secado, a tender todas las prendas. En esta ocasión destacan el tendedero HangOn de 25m con barra de Brabantia. Una excelente solución XXL para ahorrar tiempo y energía secando la colada de forma natural. Con una capacidad de hasta tres cargas de lavadora y 25 metros de espacio de secado, se podrán secar las prendas pequeñas y grandes sin problemas. Además, cuenta con alas ajustables en altura, lo que lo hace ideal para secar blusas y camisas sin que se arruguen.

Y lo mejor, es sostenible ya que está fabricado con materiales reciclados y reciclables.

Para complementar al tendedero, también se puede optar por añadirle accesorios para tender calcetines. Se pueden colgar haciendo clic, sin necesidad de usar pinzas. No se tiene más que deslizar los calcetines o los sujetadores entre las pestañas flexibles. "Qué accesorio más apañado".

Por último, para completar el ciclo de secado no olvidar de la bolsa para pinzas y las pinzas. Guardar las pinzas siempre juntas en la bolsa para pinzas Compact de Brabantia se tiene sitio para hasta 75. Se puede colgar de las cuerdas de tender o incluso del cinturón, para tener las pinzas siempre a mano. Además, esta Bolsa para pinzas resistente y duradera viene con un cordón de cierre para que las pinzas estén siempre juntas y limpias. Las ingeniosas pinzas de Brabantia no se oxidan, sujetan las prendas con firmeza y no dejan marca.

Con Brabantia, se llega al ciclo de planchado con los mejores aliados. Brabantia ofrece diferentes tipos de mesas de planchar, entre las que destacamos las mesas ‘A’, ‘B’ y ‘C’. La mesa de planchar ‘A’ es la más compacta ajustable en altura. Por otro lado, Brabantia muestra la mesa de planchar ‘B’, robusta, estable y diseñada para un planchado fácil, esta popular mesa de planchar ‘B’ de Brabantia es la que fija la norma. Tiene un soporte para plancha de vapor ajustable para diestros o zurdos, un armazón sólido y estable y mucho más. Por último, tener espacio es fabuloso. Y perfecto para planchar. La mesa de planchar ‘C’ de Brabantia para plancha de vapor tamaño extra grande ofrece 124 x 45 cm de espacio de planchado, con lo que ahorras en la engorrosa tarea de ir moviendo la prenda por toda la mesa. Con un robusto soporte metálico para la unidad de vapor, armazón sólido y ajustable y la más que conocida calidad de Brabantia, esta mesa tamaño XL es la incorporación perfecta al hogar.

Para completar de la mejor manera la mesa de planchar, también se pueden escoger diferentes accesorios como la esterilla de silicona, resistente al calor, con ella se podrá aparcar la plancha donde se desee. También ofrece un paño protector para planchar. De esta manera, ayuda a quitarle presión al planchado, empezando por eliminar esas marcas brillantes que deja la plancha. Esta malla protectora para planchar, de tamaño 40 x 60 cm, garantiza la máxima seguridad incluso para los tejidos más delicados. Es transparente, por lo que se puede ver qué está planchando para obtener unos resultados excelentes.

Se finaliza el ciclo de la colada con la tabla para doblar camisas. La tabla para doblar de Brabantia cabe en cualquier armario y es la ayuda perfecta para doblar camisas y jerséis en un plis plas. ¿Cómo? La tabla dispone de instrucciones paso a paso en ambos lados. Y cuando se tenga el armario bien organizado, colgarla en la barra gracias a su amplio gancho. Mucho más que útil.

En definitiva, con Brabantia se tendrá una amplia gama de soluciones para hacer el ciclo de la colada más fácil y eficiente, tiene todo lo que se necesita para mantener las prendas en las mejores condiciones durante más tiempo. Con Brabantia, no solo se estará cuidando la ropa, sino que también se estará ahorrando tiempo y esfuerzo en la tarea de lavar la ropa.