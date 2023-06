El equipo de Clínicas W impresiona en el Campeonato de España de J70 en La Toja

La clase J70 en España goza de muy buena salud y en este 2023 se va a celebrar la octava edición del Campeonato de España, desde que se formara la primera flota en Vigo hace ya más de nueve años. Esta regata se llamó Open de España en sus inicios hasta que hace dos años la Real Federación Española de Vela reconoció a la clase y desde entonces se le pudo asignar la categoría de Campeonatos de España de manera oficial. Durante el pasado mes de mayo se disputó en aguas de Barcelona la primera edición de la Copa de España y en los próximos días, del 16 al 18 de julio será el campeonato en las cristalinas y apetecibles aguas de la isla de La Toja. Todo está a punto y los equipos participantes ya están empezando a llegar a las instalaciones del Club Náutico Isla de La Toja, que es el organizador del evento junto al Real Club Náutico de Vigo y la Real Federación Española de Vela. La climatología que se espera para los días de competición es de lo más atractiva con agradables temperaturas y vientos que oscilarán entre los 10 y 15 nudos de intensidad. Se prevé una participación que supere la veintena de embarcaciones y donde acudirán los equipos más potentes del país, pues tras este campeonato nacional se definirá el ranking y la clasificación para el campeonato del mundo de 2024 que tendrá lugar en Palma de Mallorca. Este ranking nacional se forma a partir de los resultados de la pasada Copa de España, con una ponderación del 40%, y sumando el resultado del campeonato con una ponderación del 60%. De momento, el líder del ranking nacional es el “Tenaz” de Pablo Garriga del RCN de Barcelona, seguido de los canarios del “Clínicas W” de Luis Martínez Doreste, y la tercera plaza provisional es de “Patakin” de Luis Albert. “Marnatura” de Luis Bugallo que terminó tercero en la Copa de España no está en el ranking porque ya está clasificado por méritos propios, así como Javier Padrón, campeón de la copa de España que tampoco puntúa en el ranking por no ser un miembro activo de la clase nacional. Pero aún hay mucha tela por cortar y la competitividad es máxima. Existe un gran nivel en la flota y una enorme igualdad entre todos los equipos, con lo que el espectáculo está garantizado. El ranking puede evolucionar y todo se decidirá en este próximo campeonato de España. El equipo canario “Clínicas W” llega a La Toja tras haber finalizado en cuarta posición en la copa de España y confían poder seguir navegando al mismo nivel, pero son conscientes de la exigente rivalidad. La tripulación estará formada por los grancanarios Luis M. Doreste como patrón, Guti del Castillo a la táctica y Adolfo López en la proa, de Lanzarote son Ricardo Terrades que realiza funciones de trimmer y María Bertrand como piano. El equipo correrá bajo los gallardetes del Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Arrecife y Real Club náutico de Barcelona, siendo este último la base habitual del barco. Dentro de la flota destacan otros regatistas canarios como son los hermanos Gustavo Martínez Doreste (patrón del “Marina Alcaidesa”) y Jorge Martínez Doreste (patrón del “HangTen”), Alberto Padrón (táctico y trimmer del “Noticia”), el lanzaroteño Rayco Tabares (táctico del “Tenaz”) y el tinerfeño Alejandro Pérez, patrón de “Can Marlés” aunque este último equipo no ha confirmado aún su participación. Otros regatistas canarios que suelen navegar en la clase J70 y con buenos resultados son Nano Negrín, Gonzalo Morales, Javier Padrón, Óliver Bravo de Laguna, Nete Armas, Alfredo González, Roberto Molina… En el evento no faltarán los principales equipos de las dos flotas nacionales. De la Atlántica estarán “Marnatura 1” de Luis Bugallo, “Marnatura 2” de José Luis Freire, los “Abriles” rojo y verde de los hermanos Jorge y Luis Pérez Canal, “Laguardia&Moreira” de Gonzalo Araujo, “Séneca SW” de Willy Alonso, “Pazo de Cea” de Andrés G. Cominges, “Nacua” de Sancho Páramo y Pablo Iglesias, “Valmy Atlántica” de Alberto Figueira, “Sailway Academy” del jovencísimo Alejandro Pérez Canal y “Correa Kessler” de Francisco Correa. Mientras que del Mediterráneo no han querido faltar “Clínicas W”, “Alcaidesa Marina”, “Hang Ten”, “Noticia, “Tenaz”, “Cobra” y “Let it be”. Se echará de menos a tres embarcaciones mallorquinas como son los dos “Nautia Yacht Insurance” de Miquel Coll y María Bover, y “Patakin” de Luis Albert. También ha confirmado su asistencia el portugués “Kuboo / Sailcascais” de Guilherme Gomes, pero se espera la llegada de algún barco lusitano más.