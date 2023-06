Nace el portal de empleo para el sector de la Logística y el Transporte de la mano de TDRJOBS

TDRJOBS, el portal de empleo de referencia para empresas y conductores profesionales de camión, extiende la búsqueda y contratación a los perfiles específicos de Logística y Transporte, que supone más del 10 % del PIB y casi un 9 % del empleo total nacional en 2022, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este nuevo paso de la compañía tiene como objetivo ser el punto de encuentro del sector y dar una solución a la actual situación de falta de personal cualificado para estas actividades, y sobre todo, en un entorno de especialización.

En la presentación del proyecto han participado Laura Vega, de Transportes García de la Fuente (TGF), Juan José Arnedo Medina, miembro de la junta directiva de ATFRIE y Ramón García, director general del CEL, que han dado su visión sobre la situación y las posibles soluciones, así como Damián Matute, director de TDRJOBS. Asimismo, han asistido diversas empresas e instituciones del sector logístico y del transporte, y medios de comunicación.

TDRJOBS, el portal especializado en conductores de camión nació en 2020 para dar respuesta a las crecientes necesidades de localización y contratación de profesionales del transporte de mercancías por carretera. Actualmente, cuenta con más de 17.000 conductores registrados y más de 1.250 empresas han publicado sus ofertas de empleo en él. Por ello, tras su éxito, y en especial, por las demandas y solicitudes de las empresas del sector, la compañía ha dado un nuevo paso y ha creado el mayor portal de empleo de búsqueda y contratación de perfiles específicos de Logística y Transporte, y de la cadena de suministro en general.

A partir de ahora, el portal se convierte en el punto de encuentro para la totalidad de profesionales y empresas dedicadas al sector logístico y transporte como carretilleros, gestores de logística, jefes de tráfico, de almacén, entre otros. De hecho, los candidatos ya pueden inscribirse en él.

Con esta gran apuesta, la compañía contribuirá a la mejora de la empleabilidad, condiciones laborales y dignificación de la logística y transporte, ya que actualmente se está experimentando un momento de dificultad en la búsqueda de profesionales cualificados especializados en este tipo de actividades, sobre todo atendiendo a las necesidades del sector y las expectativas de crecimiento.

“Hace dos años y medio que iniciamos esta aventura y, desde entonces, el contexto ha ido evolucionando. Los requerimientos del sector han cambiado y, por ello, tras escuchar los nuevos desafíos a los que se enfrentan las empresas, hemos ampliado los perfiles profesionales de nuestra plataforma”, ha explicado Damián Matute, director de TDRJOBS.

Siguiendo con el planteamiento inicial de TDRJOBS y que tan buenos resultados ha obtenido, las empresas que se registren a partir del 7 de junio podrán llegar a un importante número de potenciales candidatos, pudiendo realizar los filtros necesarios para priorizar aquellos que mejor encajen en su oferta de empleo, aumentando así la posibilidad de éxito en la selección. El portal es completamente intuitivo para facilitar la publicación de ofertas de trabajo y, además, cuenta con un soporte de ayuda directo, personalizado y cercano, lo que aporta un plus de calidad a la relación con los usuarios.

Este nuevo concepto ha sido bien recibido por la directora de RR.HH. de Transportes García de la Fuente (TGF), Laura Vega, quien ha señalado durante la rueda de prensa la dificultad actual de contratar a operadores de tráfico o mecánicos de tráiler: “Es complicado encontrar profesionales cualificados para los actuales requerimientos que necesitamos, porque, entre otras causas, los jóvenes no se sienten atraídos por el sector y hay un problema en el relevo generacional. Por eso, este portal nos ayuda a encontrar a candidatos con experiencia previa y también a aquellos que quieran iniciarse en la actividad. Tenemos la oportunidad de potenciar al talento nacional”.

En esta misma línea, el miembro de la junta directiva de ATFRIE, Juan José Arnedo Medina, ha incidido en este desafío en el que se encuentra actualmente el sector y la trascendencia de que herramientas como TDRJOBS existan: “Lo primero de todo es importante mantener al personal satisfecho con sus condiciones laborales y, en nuestro caso, cuando procedemos a una búsqueda de un perfil determinado es esencial que sean candidatos que realmente quieran desarrollarse en el sector, por lo que no vale cualquier portal de empleos para lograrlo”.

Por su parte, el director general del Centro Español de Logística (CEL), Ramón García, ha tenido un gran protagonismo en este encuentro como referente del sector: “La logística y transporte cubren más aspectos que los tradicionalmente conocidos, ya que el sector está evolucionando a grandes pasos, al igual que la tecnología. Cada vez son más necesarios perfiles para la gestión de información, especialistas en sostenibilidad, etc. es decir, las profesiones del futuro. La logística tiene un potencial de crecimiento extraordinario y con este tipo de iniciativas dignificamos la profesión, reivindicando las oportunidades laborales que ofrece aunadas en un mismo espacio”

Para finalizar, Matute, ha concluido: “Estamos ilusionados con este nuevo paso que acabamos de poner en marcha, ya que puede ser clave para dar solución a la actual crisis de profesionales relacionados con actividades de logística y de transporte, al crear un punto de encuentro para aquellos que tienen vocación por el sector. Con nuestra ampliación de perfiles conseguiremos dar/ser el “match” perfecto entre empresas y los posibles candidatos”.

Sobre TDRJOBS TDRJOBS es un portal de empleo especializado en el sector de la logística y el transporte, siendo un punto de encuentro entre las empresas del sector que tengan necesidad de contratar a profesionales especialistas en estas actividades y candidatos que estén en búsqueda de empleo.