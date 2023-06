Cómo es la experiencia de un cliente particular

En los últimos años, los hogares han experimentado un aumento significativo en las facturas de luz, gas y agua. Este incremento se debe a factores externos como los costes de producción, las tasas e impuestos, la transición hacia energías renovables, entre otros.

Ante este factor, la correduría de ahorros Ahorralia ofrece un servicio de comparación de servicios con todas las compañías. De esta forma, los usuarios tienen la posibilidad de reducir el gasto en sus facturas. A continuación, se puede observar de primera mano el caso de un particular que contrató los servicios de Ahorralia para ahorrar en su factura.

¿En promedio, de cuánto era su gasto mensual en la facturación de servicios básicos como luz, gas, telefonía en el hogar?

Entre la factura de la luz, la telefonía de la familia y los seguros del hogar, coche y decesos, teníamos un gasto anual sobre los 4.500 euros al año.

¿En qué momento decides contar con servicios de correduría de ahorros?

Hace un par de años, buscaba ahorrar en la factura de la luz, pues no paraba de subir. Ví un anuncio por Facebook de Ahorralia y me puse en contacto con ellos para ver qué opciones tenía.

¿Cómo Ahorralia le ayudó a conseguir el ahorro en su factura de (luz, gas) en su vivienda o piso?

Me pidieron una factura de la luz reciente y me hicieron una comparativa con todas las opciones en cuanto a compañías y tarifas existentes en ese momento. Escogí la que más ahorro conseguía, y en un año me ahorré sobre los 350 euros.

¿De cuánto fue el ahorro logrado a partir de los servicios de Ahorralia?

Al contactar con Ahorralia, me ofrecieron la posibilidad de ver más ahorros en la telefonía y los seguros. Así lo hicimos, y con los nuevos contratos, obtuve un ahorro anual total de 783,78 euros.

¿Qué medidas de ahorro implementó a partir del asesoramiento del equipo de Ahorralia?

En nuestro caso, cambiamos de compañía en el servicio de luz, telefonía y seguros que teníamos contratados. Además, cada 6 meses nos llaman para ver cómo seguimos y volver a estudiar otras opciones, y ver nuevas ofertas que se puedan adaptar a nosotros.

¿Cómo califica el servicio de correduría de ahorros?

La verdad es que me atendieron muy rápido, me explicaron todas las opciones que tenía con claridad, pues no hay quien entienda las facturas. Ahorré bastante dinero y todo gratis. Ya me comentaron que ellos cobraban una comisión por nuevo contrato a las compañías con las que contraté.