Gas natural más asequible para grandes compañías y pymes de la mano de Eneryou

Los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el regusto de la crisis energética, han generado una profunda preocupación en el segmento empresarial español respecto del gasto energético.

Si bien las proyecciones acerca de un impacto seguro en los costes del gas y el petróleo para principios del 2023 no se materializaron, según los analistas, existe el riesgo real que a mediados de este año las facturas vuelvan a subir.

En este marco, la compañía Eneryou destaca por proveer un gas natural más barato para las grandes empresas, pymes y sectores vinculados al canal HORECA como hoteles, restaurantes y cafeterías.

Gas natural más económico: ahorrar hasta un 30 % en las facturas Un informe de la organización Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) reveló a mediados del año pasado que la mitad de las pymes se hallaba en riesgo de pérdida por las altas facturas de energía, con un impacto que podría notarse a principios del 2023.

Aunque algunos temores de un invierno complicado se disiparon con la caída pronunciada de los precios del gas y el petróleo – con incidencia sobre la energía y la electricidad – a niveles gestionables para las economías de los países europeos desarrollados, los especialistas coinciden en que el mercado gasífero todavía se exhibe altamente volátil y advierten a los empresarios sobre la posibilidad latente de un nuevo incremento en los costes energéticos.

Dentro de este contexto de incertidumbre, la firma Eneryou garantiza un gas natural de productores locales a “precio coste” y una asesoría energética especializada para autónomos, pymes y empresas.

Sus especialistas aseguran un ahorro de hasta un 30 % en las tarifas del servicio y una adaptabilidad a cualquier volumen de consumo en sectores industriales, de salud, hoteles, residencias, centros educativos y oficinas para que el negocio no pierda rentabilidad y sea sostenible.

En la plataforma online es posible consultar los precios mensuales de las tarifas RL.5 y Tarifas RL.6 del sector empresarial. La primera aplica para organizaciones con un consumo superior a 300.000 kWh/año e inferior o igual a 1.500.000 kWh/año; mientras que la segunda está indicada para grandes compañías donde el consumo es superior a 1.500.000 kWh/año e inferior o igual a 5.000.000 kWh/año.

En cuanto a las pymes, los asesores de Eneryou también ofrecen planes especiales para optimizar el consumo gasífero en restaurantes, panaderías, servicios de catering, comercios, cafeterías y cocinas profesionales; donde se encuentran las tarifas RL.3 (start-up), con un consumo anual superior a 15.000 kWh al año e inferior o igual a 50.000 kWh, y RL.4 que es aplicable para quienes tienen un consumo anual superior a 50.000 kWh.

Un gas natural sostenible para pymes y empresas Eneryou ofrece a pymes y grandes empresas un gas neutro en carbono, con cero emisiones de CO₂, y obtenido por productores locales en yacimientos y pozos de gas natural en España (Viura y Marismas).

El servicio de la firma no les demanda a las organizaciones ningún tipo de cambio en las instalaciones porque emplea la red de distribución convencional y, a la vez, está avalado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).